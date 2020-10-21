https://ria.ru/20201021/kirgiziya-1580761671.html

Генпрокурор Киргизии подал в отставку

Генпрокурор Киргизии Откурбек Джамшитов подал в отставку, сообщил журналистам депутат Мирлан Бакиров. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T08:59

2020-10-21T08:59

2020-10-21T08:59

протесты в бишкеке

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 21 окт - РИА Новости.</strong> Генпрокурор <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> Откурбек Джамшитов подал в отставку, сообщил журналистам депутат Мирлан Бакиров.По словам другого народного избранника, Таланта Мамытова, на этот пост будет претендовать депутат Курманкул Зулушев.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов.Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Пострадали 7 человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.После добровольной отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к премьер-министру Садыру Жапарову.

https://ria.ru/20201020/kirgiziya-1580668358.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киргизия, в мире