https://ria.ru/20201021/kirgiziya-1580758424.html

В Киргизии не намерены менять официальный статус русского языка

Официальный статус русского языка в Киргизии менять не будут, сообщил и.о. президента республики Садыр Жапаров. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T08:05

2020-10-21T08:05

2020-10-21T09:05

протесты в бишкеке

россия

дмитрий козак

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 21 окт - РИА Новости.</strong> Официальный статус русского языка в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> менять не будут, сообщил и.о. президента республики <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыр Жапаров</a>.В среду он провел встречу с послом России в Киргизии Николаем Удовиченко."Садыр Жапаров заверил, что в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики, русский язык останется официальным языком и его статус никто не намерен менять. В данном контексте выразил просьбу увеличить количество учителей русского языка для обучения граждан, проживающих в селах Кыргызстана", - сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства страны.По словам Жапарова, Киргизия, как и прежде, "придает важное значение дальнейшему укреплению и наращиванию стратегического партнерства и союзнических отношений с Российской Федерацией"."Внутриполитическая ситуация в стране стабилизировалась. Вместе с этим активизировалась деятельность всех ветвей власти и государственного аппарата на восстановление социально-экономического положения страны, в том числе подготовки к возможной второй волне пандемии коронавирусной инфекции. Здесь хочу отметить особую роль <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> в стабилизации внутриполитической ситуации в Кыргызстане, включая особую роль спецпредставителя президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kozak/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрия Козака</a>. И как прежде Россия всегда была и остается надежным стратегическим партнером нашей страны. Пользуясь случаем хочу выразить благодарность российской стороне за поддержку в сложный для страны период, связанный с распространением коронавирусной инфекции, в том числе за направление гуманитарной помощи в Кыргызстан", - цитирует и.о. президента пресс-служба киргизского кабмина.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и контролировал ситуацию. На фоне протестов <a href="http://ria.ru/organization_CIK_Kirgizii/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК Киргизии</a> аннулировал итоги выборов.Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали 7 человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.После добровольной отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к премьер-министру Садыру Жапарову.

https://ria.ru/20201010/kirgiziya-1579194903.html

https://ria.ru/20201020/kirgiziya-1580668358.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий козак, киргизия, в мире