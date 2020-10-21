В Киргизии не намерены менять официальный статус русского языка

<strong>БИШКЕК, 21 окт - РИА Новости.</strong> Официальный статус русского языка в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> менять не будут, сообщил и.о. президента республики <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыр Жапаров</a>.В среду он провел встречу с послом России в Киргизии Николаем Удовиченко."Садыр Жапаров заверил, что в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики, русский язык останется официальным языком и его статус никто не намерен менять. В данном контексте выразил просьбу увеличить количество учителей русского языка для обучения граждан, проживающих в селах Кыргызстана", - сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства страны.По словам Жапарова, Киргизия, как и прежде, "придает важное значение дальнейшему укреплению и наращиванию стратегического партнерства и союзнических отношений с Российской Федерацией"."Внутриполитическая ситуация в стране стабилизировалась. Вместе с этим активизировалась деятельность всех ветвей власти и государственного аппарата на восстановление социально-экономического положения страны, в том числе подготовки к возможной второй волне пандемии коронавирусной инфекции. Здесь хочу отметить особую роль <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> в стабилизации внутриполитической ситуации в Кыргызстане, включая особую роль спецпредставителя президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kozak/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрия Козака</a>. И как прежде Россия всегда была и остается надежным стратегическим партнером нашей страны. Пользуясь случаем хочу выразить благодарность российской стороне за поддержку в сложный для страны период, связанный с распространением коронавирусной инфекции, в том числе за направление гуманитарной помощи в Кыргызстан", - цитирует и.о. президента пресс-служба киргизского кабмина.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и контролировал ситуацию. На фоне протестов <a href="http://ria.ru/organization_CIK_Kirgizii/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК Киргизии</a> аннулировал итоги выборов.Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали 7 человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.После добровольной отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к премьер-министру Садыру Жапарову.
БИШКЕК, 21 окт - РИА Новости. Официальный статус русского языка в Киргизии менять не будут, сообщил и.о. президента республики Садыр Жапаров.
В среду он провел встречу с послом России в Киргизии Николаем Удовиченко.
"Садыр Жапаров заверил, что в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики, русский язык останется официальным языком и его статус никто не намерен менять. В данном контексте выразил просьбу увеличить количество учителей русского языка для обучения граждан, проживающих в селах Кыргызстана", - сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства страны.
По словам Жапарова, Киргизия, как и прежде, "придает важное значение дальнейшему укреплению и наращиванию стратегического партнерства и союзнических отношений с Российской Федерацией".
"Внутриполитическая ситуация в стране стабилизировалась. Вместе с этим активизировалась деятельность всех ветвей власти и государственного аппарата на восстановление социально-экономического положения страны, в том числе подготовки к возможной второй волне пандемии коронавирусной инфекции. Здесь хочу отметить особую роль Российской Федерации в стабилизации внутриполитической ситуации в Кыргызстане, включая особую роль спецпредставителя президента России Дмитрия Козака. И как прежде Россия всегда была и остается надежным стратегическим партнером нашей страны. Пользуясь случаем хочу выразить благодарность российской стороне за поддержку в сложный для страны период, связанный с распространением коронавирусной инфекции, в том числе за направление гуманитарной помощи в Кыргызстан", - цитирует и.о. президента пресс-служба киргизского кабмина.
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов.
Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали 7 человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.
После добровольной отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к премьер-министру Садыру Жапарову.
По предварительным данным, в законодательный орган попадают проправительственные партии "Биримдик" (24,52% голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89%), а также центристские "Кыргызстан" (8,73%) и "Бутун Кыргызстан" (7,11%).
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По предварительным данным, в законодательный орган попадают проправительственные партии "Биримдик" (24,52% голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89%), а также центристские "Кыргызстан" (8,73%) и "Бутун Кыргызстан" (7,11%).
"С учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулирования итогов парламентских выборов", — заявила пресс-секретарь главы республики Толгонай Стамалиева.
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"С учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулирования итогов парламентских выборов", — заявила пресс-секретарь главы республики Толгонай Стамалиева.
По предварительным данным, в законодательный орган попадают проправительственные партии "Биримдик" (24,52% голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89%), а также центристские "Кыргызстан" (8,73%) и "Бутун Кыргызстан" (7,11%).
"С учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулирования итогов парламентских выборов", — заявила пресс-секретарь главы республики Толгонай Стамалиева.
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