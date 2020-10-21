https://ria.ru/20201021/kirgiziya-1580756220.html
Назначена дата повторных выборов в парламент Киргизии
ЦИК Киргизии назначил повторные выборы в парламент на 20 декабря, сообщил РИА Новости представитель комиссии. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T07:30
2020-10-21T07:30
2020-10-21T09:09
садыр жапаров
сооронбай жээнбеков
кубатбек боронов
бишкек
протесты в бишкеке
цик киргизии
парламент киргизии
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 21 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_CIK_Kirgizii/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК Киргизии</a> назначил повторные выборы в парламент на 20 декабря, сообщил РИА Новости представитель комиссии.По его словам, к голосованию начнут готовиться уже со среды, 21 октября.В <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли накануне. После столкновений с силовиками сторонники оппозиционных партий захватили здание законодательного органа, в котором располагается и президентская администрация. Пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб.Впоследствии премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку, а ЦИК аннулировал итоги выборов.Девятого октября на центральной площади столицы произошло столкновение сторонников и противников премьера <u><a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/">Садыра Жапарова</a></u>. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и контролировал ситуацию, однако 15 октября он ушел в отставку. После этого ситуация в республике стабилизировалась, протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к Жапарову.
https://ria.ru/20201019/zhaparov-1580436944.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, цик киргизии, парламент киргизии, киргизия, в мире