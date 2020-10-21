https://ria.ru/20201021/kino-1580794868.html
Участники группы "Кино" представили клип с архивными кадрами Виктора Цоя
Участники группы "Кино" опубликовали на YouTube клип на песню "Попробуй спеть вместе со мной". В ролик вошли архивные кадры, на которых появляется лидер... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T12:22
2020-10-21T12:22
2020-10-21T12:22
культура
игорь тихомиров
юрий каспарян
группа "кино"
музыка
новости культуры
александр титов
youtube
виктор цой
латвия
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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости</strong>. Участники группы "Кино" опубликовали на YouTube клип на песню "Попробуй спеть вместе со мной". В ролик вошли архивные кадры, на которых появляется лидер коллектива Виктор Цой (погиб в Латвии в автокатастрофе 15 августа 1990 года).Музыканты, среди которых Юрий Каспарян, Игорь Тихомиров и Александр Титов, исполняют песню на сцене. Параллельно на экране, расположенном за их спинами, транслируются кадры из фильма "Конец каникул" Сергея Лысенко, на которых запечатлен Виктор Цой.За сутки ролик, созданный Даниилом Сальховом, набрал более 100 тысяч просмотров и 13 тысяч лайков.
https://ria.ru/20200529/1572169404.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь тихомиров, юрий каспарян, группа "кино", музыка, новости культуры, александр титов, youtube, виктор цой, латвия
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Участники группы "Кино" опубликовали на YouTube клип на песню "Попробуй спеть вместе со мной". В ролик вошли архивные кадры, на которых появляется лидер коллектива Виктор Цой (погиб в Латвии в автокатастрофе 15 августа 1990 года).
Музыканты, среди которых Юрий Каспарян, Игорь Тихомиров и Александр Титов, исполняют песню на сцене. Параллельно на экране, расположенном за их спинами, транслируются кадры из фильма "Конец каникул" Сергея Лысенко, на которых запечатлен Виктор Цой.
"Спасибо режиссеру Сергею Лысенко за фильм "Конец каникул", фрагменты которого мы использовали в этом видео", – говорится в описании работы.
За сутки ролик, созданный Даниилом Сальховом, набрал более 100 тысяч просмотров и 13 тысяч лайков.