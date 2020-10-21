https://ria.ru/20201021/kino-1580794868.html

Участники группы "Кино" представили клип с архивными кадрами Виктора Цоя

Участники группы "Кино" опубликовали на YouTube клип на песню "Попробуй спеть вместе со мной". В ролик вошли архивные кадры, на которых появляется лидер... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T12:22

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2020-10-21T12:22

культура

игорь тихомиров

юрий каспарян

группа "кино"

музыка

новости культуры

александр титов

youtube

виктор цой

латвия

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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости</strong>. Участники группы "Кино" опубликовали на YouTube клип на песню "Попробуй спеть вместе со мной". В ролик вошли архивные кадры, на которых появляется лидер коллектива Виктор Цой (погиб в Латвии в автокатастрофе 15 августа 1990 года).Музыканты, среди которых Юрий Каспарян, Игорь Тихомиров и Александр Титов, исполняют песню на сцене. Параллельно на экране, расположенном за их спинами, транслируются кадры из фильма "Конец каникул" Сергея Лысенко, на которых запечатлен Виктор Цой.За сутки ролик, созданный Даниилом Сальховом, набрал более 100 тысяч просмотров и 13 тысяч лайков.

https://ria.ru/20200529/1572169404.html

латвия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь тихомиров, юрий каспарян, группа "кино", музыка, новости культуры, александр титов, youtube, виктор цой, латвия