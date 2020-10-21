https://ria.ru/20201021/kholostyaki-1580742425.html

Российские мужчины теряют шансы построить семью

Почему холостяки, которым за сорок, редко женятся, и есть ли у них шанс создать семью, в интервью радио Sputnik рассказала семейный психолог центра "Счастливая... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T02:10

2020-10-21T02:10

2020-10-21T08:55

наталья панфилова

россия

психология

семья

общество

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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости</strong>. Почему холостяки, которым за сорок, редко женятся, и есть ли у них шанс создать семью, в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201021/zhenitba-1580639410.html" target="_blank">радио Sputnik</a> рассказала семейный психолог центра "Счастливая семья" <a href="http://ria.ru/person_nataliya-panfilova/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Панфилова</a>.Мужчины, которые до 40 лет не обзавелись семьей, потом делают это с трудом. Почему именно этот возраст становится критическим, объяснила семейный психолог.Мужчины до 35 открыты для нового опыта и легче относятся к ошибкам, понимая, что есть возможность их исправить. В более зрелом возрасте они уже начинают опасаться решительных шагов, у них уже складывается определенный образ жизни, и его не хочется менять, пояснила собеседница радио. "Чем ближе к 40 годам, тем меньше ошибок хочет допускать мужчина. Он уже не хочет никаких экспериментов. Если он до этого времени не создал семью, то ему уже страшно экспериментировать. К этому возрасту у человека уже появились привычки, от которых ему сложно избавиться, и он не стремится от них избавиться. Если женщина согласна вписаться в жизнь этого мужчины, то он будет с ней жить вместе, но не факт, что женится", – рассказала семейный психолог. К тому же и самим женщинам значительно меньше интересны мужчины после 40 лет, считает Панфилова."Если говорить про ровесниц, то к этому возрасту у женщин тоже масса своих привычек, обязательств и так далее. У нее уже, возможно, была семья, возможно есть дети. Как это совместить с таким мужчиной? Это довольно сложно. Молоденькие девушки иногда охотно пытаются встроиться в жизнь такого мужчины, но как только они обнаруживают, что все время надо подстраиваться, а мужчина не очень хочет двигаться куда-то, то и молодой девушке это становится неинтересно", – заключила психолог.

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Алексей Психолог доходчиво объяснила, что девушки ни в 20 лет, ни в 40 не хотят ни под кого подстраиваться. И в этом причина одиночества 40-летних мужчин. ) 61

Василий Ребус А кому за 50, что делать 25

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья панфилова, россия, психология, семья, общество