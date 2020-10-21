https://ria.ru/20201021/kazaki-1580897104.html

Всероссийский слет казачьей молодежи начался на Кубани

Со всех регионов России в Краснодар приехали молодые люди, чтобы принять участие в слете казачьей молодежи. За три дня каждый из них сможет не просто проявить... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T19:57

2020-10-21T19:57

2020-10-21T19:57

российское казачество

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

краснодар

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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Со всех регионов России в Краснодар приехали молодые люди, чтобы принять участие в слете казачьей молодежи. За три дня каждый из них сможет не просто проявить себя, обменяться опытом и продемонстрировать свои способности, но и стать претендентом на участие в грантах, сообщает пресс-служба Всероссийского казачьего общества (ВсКО).Для юных казаков и казачек запланирована насыщенная образовательная и культурная программа. Особое внимание будет уделено вопросам социального проектирования в казачьей молодежной среде.На форуме состоится грантовый конкурс Федерального агентства по делам молодежи России. Казаки смогут получить до 1 миллиона рублей на поддержку социально значимых проектов по направлениям деятельности казачьих молодежных организаций.На слете можно будет принять участие в дискуссиях на тему перспектив развития российского казачества в современных реалиях, обсудить современные подходы к реализации Стратегии государственной политики в отношении российского казачества на 2020–2030 годы.Опытные специалисты расскажут о правильных подходах к бюджетированию проектов, о планировании расходов и поиске софинансирования. На занятиях по основам SММ казаки пройдут различные тренинги. Кроме того, участникам слета проведут мастер-класс по фланкировке, плетению нагайки с использованием шашки и арапника.Мероприятие для молодежи организовано Всероссийским казачьим обществом совместно с Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) в рамках реализации Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества и в целях консолидации молодежных казачьих движений и организаций.

https://ria.ru/20201008/kazaki-1578932010.html

краснодар

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российское казачество, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), краснодар