https://ria.ru/20201021/karabakh-1580868217.html

Глава МИД Армении оценил роль Путина в урегулировании в Карабахе

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве высоко оценил роль президента РФ Владимира... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T17:27

2020-10-21T17:27

2020-10-21T17:29

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

зограб мнацаканян

сергей лавров

владимир путин

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН. 21 окт – РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел Армении <a href="https://ria.ru/person_Zograb_Mnacakanjan" target="_blank">Зограб Мнацаканян</a> на встрече со своим российским коллегой <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергеем Лавровым</a> в Москве высоко оценил роль президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимира Путина</a> в достижении договоренностей о перемирии в Карабахе, сообщили в среду в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.Как отметили в армянском МИД, Мнацаканян подтвердил приверженность Еревана взятым обязательствам, подчеркнув, что первоочередной целью является установление стабильного перемирия, закрепленного верификационными механизмами.Бои на линии соприкосновения в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армения</a> и <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201016/karabakh-1580116471.html

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, зограб мнацаканян, сергей лавров, владимир путин, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире