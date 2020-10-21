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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201021/karabakh-1580868217.html
Глава МИД Армении оценил роль Путина в урегулировании в Карабахе
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве высоко оценил роль президента РФ Владимира... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T17:27
2020-10-21T17:29
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
зограб мнацаканян
сергей лавров
владимир путин
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН. 21 окт – РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел Армении <a href="https://ria.ru/person_Zograb_Mnacakanjan" target="_blank">Зограб Мнацаканян</a> на встрече со своим российским коллегой <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергеем Лавровым</a> в Москве высоко оценил роль президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимира Путина</a> в достижении договоренностей о перемирии в Карабахе, сообщили в среду в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.Как отметили в армянском МИД, Мнацаканян подтвердил приверженность Еревана взятым обязательствам, подчеркнув, что первоочередной целью является установление стабильного перемирия, закрепленного верификационными механизмами.Бои на линии соприкосновения в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армения</a> и <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201016/karabakh-1580116471.html
россия
нагорно-карабахская республика
азербайджан
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россия, зограб мнацаканян, сергей лавров, владимир путин, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Глава МИД Армении оценил роль Путина в урегулировании в Карабахе

17:27 21.10.2020 (обновлено: 17:29 21.10.2020)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Пресс-служба МИД РФ
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ЕРЕВАН. 21 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве высоко оценил роль президента РФ Владимира Путина в достижении договоренностей о перемирии в Карабахе, сообщили в среду в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.

"Высоко оценив непосредственные усилия России и президента Путина в достижении договоренностей о прекращении огня, Мнацаканян заявил, что они  остаются на бумаге из-за позиции Азербайджана, направленной на дестабилизацию ситуации", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД.

Как отметили в армянском МИД, Мнацаканян подтвердил приверженность Еревана взятым обязательствам, подчеркнув, что первоочередной целью является установление стабильного перемирия, закрепленного верификационными механизмами.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
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Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРоссияЗограб МнацаканянСергей ЛавровВладимир ПутинНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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