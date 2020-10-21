Глава МИД Армении оценил роль Путина в урегулировании в Карабахе
17:27 21.10.2020 (обновлено: 17:29 21.10.2020)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян во время встречи в Москве
© Пресс-служба МИД РФ
ЕРЕВАН. 21 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве высоко оценил роль президента РФ Владимира Путина в достижении договоренностей о перемирии в Карабахе, сообщили в среду в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.
"Высоко оценив непосредственные усилия России и президента Путина в достижении договоренностей о прекращении огня, Мнацаканян заявил, что они остаются на бумаге из-за позиции Азербайджана, направленной на дестабилизацию ситуации", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД.
Как отметили в армянском МИД, Мнацаканян подтвердил приверженность Еревана взятым обязательствам, подчеркнув, что первоочередной целью является установление стабильного перемирия, закрепленного верификационными механизмами.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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