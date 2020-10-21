Глава Евросовета обсудил с Саркисяном режим прекращения огня в Карабахе
© Фото : Армия обороны Арцаха / Eramisjan ArmenВоеннослужащие Армии обороны Арцаха на позициях в Нагорном Карабахе
© Фото : Армия обороны Арцаха / Eramisjan Armen
БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель на встрече в Брюсселе с президентом Армении Арменом Саркисяном подчеркнул важность соблюдения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.
"Насилие в Нагорном Карабахе должно остановиться. В беседе с президентом Армении я повторил нашу глубочайшую озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями. Стороны должны соблюдать прекращение огня и вернуться за стол переговоров без всяких условий", - написал Мишель на своей странице в Twitter.
Он также добавил, что "внешнее вмешательство (в конфликт в Карабахе) недопустимо".
Ранее пресс-службе армянского лидера сообщила, что Саркисян отравился в Брюссель, чтобы обсудить с руководством ЕС и НАТО проблему Карабаха. Отмечалось, что на повестке вопросы, связанные с обстрелами азербайджанскими ВС приграничных населенных пунктов Армении.
Violence in #NagornoKarabakh must stop.— Charles Michel (@eucopresident) October 21, 2020
To @Arm_President Sarkissian repeated our deepest concern about ongoing fighting with major humanitarian costs.
Parties must respect ceasefire and return to negotiating table without preconditions.
External interference is unacceptable. pic.twitter.com/5HE6j7xnc0
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе