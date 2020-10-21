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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201021/karabakh-1580859368.html
Глава Евросовета обсудил с Саркисяном режим прекращения огня в Карабахе
Глава Евросовета Шарль Мишель на встрече в Брюсселе с президентом Армении Арменом Саркисяном подчеркнул важность соблюдения режима прекращения огня в Нагорном... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T16:52
2020-10-21T16:52
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
армен саркисян
евросовет
шарль мишель
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости.</strong> Глава Евросовета <a href="https://ria.ru/person__71" target="_blank">Шарль Мишель</a> на встрече в Брюсселе с президентом Армении <a href="https://ria.ru/person_Armen_Sarkisjan" target="_blank">Арменом Саркисяном</a> подчеркнул важность соблюдения режима прекращения огня в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>.Он также добавил, что "внешнее вмешательство (в конфликт в Карабахе) недопустимо".Ранее пресс-службе армянского лидера сообщила, что Саркисян отравился в Брюссель, чтобы обсудить с руководством ЕС и НАТО проблему Карабаха. Отмечалось, что на повестке вопросы, связанные с обстрелами азербайджанскими ВС приграничных населенных пунктов Армении.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армения</a> и <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
нагорный карабах
азербайджан
армения
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армен саркисян, евросовет, шарль мишель, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Глава Евросовета обсудил с Саркисяном режим прекращения огня в Карабахе

16:52 21.10.2020
 
© Фото : Армия обороны Арцаха / Eramisjan ArmenВоеннослужащие Армии обороны Арцаха на позициях в Нагорном Карабахе
Военнослужащие Армии обороны Арцаха на позициях в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Фото : Армия обороны Арцаха / Eramisjan Armen
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БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель на встрече в Брюсселе с президентом Армении Арменом Саркисяном подчеркнул важность соблюдения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

"Насилие в Нагорном Карабахе должно остановиться. В беседе с президентом Армении я повторил нашу глубочайшую озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями. Стороны должны соблюдать прекращение огня и вернуться за стол переговоров без всяких условий", - написал Мишель на своей странице в Twitter.

Он также добавил, что "внешнее вмешательство (в конфликт в Карабахе) недопустимо".
Ранее пресс-службе армянского лидера сообщила, что Саркисян отравился в Брюссель, чтобы обсудить с руководством ЕС и НАТО проблему Карабаха. Отмечалось, что на повестке вопросы, связанные с обстрелами азербайджанскими ВС приграничных населенных пунктов Армении.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАрмен СаркисянЕвросоветШарль МишельНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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