https://ria.ru/20201021/karabakh-1580859368.html

Глава Евросовета обсудил с Саркисяном режим прекращения огня в Карабахе

Глава Евросовета Шарль Мишель на встрече в Брюсселе с президентом Армении Арменом Саркисяном подчеркнул важность соблюдения режима прекращения огня в Нагорном... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T16:52

2020-10-21T16:52

2020-10-21T16:52

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

армен саркисян

евросовет

шарль мишель

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости.</strong> Глава Евросовета <a href="https://ria.ru/person__71" target="_blank">Шарль Мишель</a> на встрече в Брюсселе с президентом Армении <a href="https://ria.ru/person_Armen_Sarkisjan" target="_blank">Арменом Саркисяном</a> подчеркнул важность соблюдения режима прекращения огня в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>.Он также добавил, что "внешнее вмешательство (в конфликт в Карабахе) недопустимо".Ранее пресс-службе армянского лидера сообщила, что Саркисян отравился в Брюссель, чтобы обсудить с руководством ЕС и НАТО проблему Карабаха. Отмечалось, что на повестке вопросы, связанные с обстрелами азербайджанскими ВС приграничных населенных пунктов Армении.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армения</a> и <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армен саркисян, евросовет, шарль мишель, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире