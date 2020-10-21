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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201021/karabakh-1580763907.html
Власти Карабаха сообщили об обстреле города Мартакерт
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила об обстреле города Мартакерт утром в среду. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T09:25
2020-10-21T09:25
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
сша
в мире
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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 21 окт - РИА Новости.</strong> Государственная служба по чрезвычайным ситуациям непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> сообщила об обстреле города Мартакерт утром в среду.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html
нагорно-карабахская республика
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Новости
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РИА Новости
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нагорно-карабахская республика, сша, в мире

Власти Карабаха сообщили об обстреле города Мартакерт

09:25 21.10.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДым от пожара над домами города Степанакерт
Дым от пожара над домами города Степанакерт - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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СТЕПАНАКЕРТ, 21 окт - РИА Новости. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила об обстреле города Мартакерт утром в среду.
"В ночь с 20 на 21 октября режим прекращения огня относительно поддерживался во всех населенных пунктах, а на рассвете Мартакерт с окрестными деревнями вновь оказался в качестве цели. Вчера в том же направлении использовалась авиация, бомбили объекты гражданской инфраструктуры. Вооруженные силы Азербайджана не только нарушают установленный режим прекращения огня по гуманитарным соображениям, но и применяют запрещенное оружие против гражданского населения", - говорится в сообщении службы, распространенном информационным центром "Арцах".
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19 октября, 08:00
"Настоящие звери": кто тайно приехал воевать в Нагорный Карабах
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
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Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаСШАВ мире
 
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