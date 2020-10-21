Власти Карабаха сообщили об обстреле города Мартакерт
СТЕПАНАКЕРТ, 21 окт - РИА Новости. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила об обстреле города Мартакерт утром в среду.
"В ночь с 20 на 21 октября режим прекращения огня относительно поддерживался во всех населенных пунктах, а на рассвете Мартакерт с окрестными деревнями вновь оказался в качестве цели. Вчера в том же направлении использовалась авиация, бомбили объекты гражданской инфраструктуры. Вооруженные силы Азербайджана не только нарушают установленный режим прекращения огня по гуманитарным соображениям, но и применяют запрещенное оружие против гражданского населения", - говорится в сообщении службы, распространенном информационным центром "Арцах".
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Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
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