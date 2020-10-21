https://ria.ru/20201021/izrail-1580789266.html

В Израиле сменился министр туризма

Бывший министр стратегического планирования Орит Фаркаш-Хакоэн сменила на посту министра туризма Израиля Асафа Замира, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T11:54

2020-10-21T11:54

2020-10-21T11:54

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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. </strong>Бывший министр стратегического планирования Орит Фаркаш-Хакоэн сменила на посту министра туризма Израиля Асафа Замира, сообщает пресс-служба ведомства. Генеральным директором ведомства остается Амир Халеви.Пока рассматриваются лишь меры возрождения внутреннего туризма. Например, создание "зеленых островов" — закрытых зон, с эпидемиологическим контролем на въезде и выезде, что будет способствовать безопасному отдыху, и возобновление работы циммеров – коттеджей для отдыха.Также продолжится работа над улучшением инфраструктуры. "Мы используем вынужденный перерыв в туризме, для обновления туристических объектов, чтобы будущие визиты гостей были еще лучше, чем прежде", — сказала Орит Фаркаш-Хакоэн.

https://ria.ru/20201008/izrail-1578840255.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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