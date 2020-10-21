https://ria.ru/20201021/izrail-1580789266.html
В Израиле сменился министр туризма
Бывший министр стратегического планирования Орит Фаркаш-Хакоэн сменила на посту министра туризма Израиля Асафа Замира, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T11:54
2020-10-21T11:54
2020-10-21T11:54
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
министерство туризма израиля
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576385301_0:104:1001:667_1400x0_80_0_0_6418ccab4ea63f9ef9c94c5a2e28653b.jpg
<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. </strong>Бывший министр стратегического планирования Орит Фаркаш-Хакоэн сменила на посту министра туризма Израиля Асафа Замира, сообщает пресс-служба ведомства. Генеральным директором ведомства остается Амир Халеви.Пока рассматриваются лишь меры возрождения внутреннего туризма. Например, создание "зеленых островов" — закрытых зон, с эпидемиологическим контролем на въезде и выезде, что будет способствовать безопасному отдыху, и возобновление работы циммеров – коттеджей для отдыха.Также продолжится работа над улучшением инфраструктуры. "Мы используем вынужденный перерыв в туризме, для обновления туристических объектов, чтобы будущие визиты гостей были еще лучше, чем прежде", — сказала Орит Фаркаш-Хакоэн.
https://ria.ru/20201008/izrail-1578840255.html
израиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576385301_29:0:918:667_1400x0_80_0_0_a6327e0b55b99196d9c8d4a7807a9088.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, новости - туризм, министерство туризма израиля, израиль
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Бывший министр стратегического планирования Орит Фаркаш-Хакоэн сменила на посту министра туризма Израиля Асафа Замира, сообщает пресс-служба ведомства.
Генеральным директором ведомства остается Амир Халеви.
Пока рассматриваются лишь меры возрождения внутреннего туризма. Например, создание "зеленых островов" — закрытых зон, с эпидемиологическим контролем на въезде и выезде, что будет способствовать безопасному отдыху, и возобновление работы циммеров – коттеджей для отдыха.
Также продолжится работа над улучшением инфраструктуры. "Мы используем вынужденный перерыв в туризме, для обновления туристических объектов, чтобы будущие визиты гостей были еще лучше, чем прежде", — сказала Орит Фаркаш-Хакоэн.