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Туризм
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В Израиле сменился министр туризма
Бывший министр стратегического планирования Орит Фаркаш-Хакоэн сменила на посту министра туризма Израиля Асафа Замира, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T11:54
2020-10-21T11:54
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. </strong>Бывший министр стратегического планирования Орит Фаркаш-Хакоэн сменила на посту министра туризма Израиля Асафа Замира, сообщает пресс-служба ведомства. Генеральным директором ведомства остается Амир Халеви.Пока рассматриваются лишь меры возрождения внутреннего туризма. Например, создание "зеленых островов" — закрытых зон, с эпидемиологическим контролем на въезде и выезде, что будет способствовать безопасному отдыху, и возобновление работы циммеров – коттеджей для отдыха.Также продолжится работа над улучшением инфраструктуры. "Мы используем вынужденный перерыв в туризме, для обновления туристических объектов, чтобы будущие визиты гостей были еще лучше, чем прежде", — сказала Орит Фаркаш-Хакоэн.
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туризм, туристы, новости - туризм, министерство туризма израиля, израиль

В Израиле сменился министр туризма

11:54 21.10.2020
 
© Фото : Дафна Таль / Министерство по туризму ИзраиляПорт Эйлата. Дафна Таль
Порт Эйлата. Дафна Таль - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Фото : Дафна Таль / Министерство по туризму Израиля
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Бывший министр стратегического планирования Орит Фаркаш-Хакоэн сменила на посту министра туризма Израиля Асафа Замира, сообщает пресс-служба ведомства.
Генеральным директором ведомства остается Амир Халеви.
Пока рассматриваются лишь меры возрождения внутреннего туризма. Например, создание "зеленых островов" — закрытых зон, с эпидемиологическим контролем на въезде и выезде, что будет способствовать безопасному отдыху, и возобновление работы циммеров – коттеджей для отдыха.
Также продолжится работа над улучшением инфраструктуры. "Мы используем вынужденный перерыв в туризме, для обновления туристических объектов, чтобы будущие визиты гостей были еще лучше, чем прежде", — сказала Орит Фаркаш-Хакоэн.
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