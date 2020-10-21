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Пытавшемуся бежать из тюрьмы в Дании изобретателю помогали сокамерники
Пытавшемуся во вторник бежать из тюрьмы в Дании изобретателю Петеру Мадсену помогали сокамерники, рассказали в среду в полиции Копенгагена. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T13:46
2020-10-21T13:46
петер мадсен
дания
копенгаген
в мире
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<strong>ХЕЛЬСИНКИ, 21 окт - РИА Новости.</strong> Пытавшемуся во вторник бежать из тюрьмы в <a href="http://ria.ru/location_Denmark/" target="_blank" data-auto="true">Дании</a> изобретателю <a href="http://ria.ru/person_Peter_Madsen/" target="_blank" data-auto="true">Петеру Мадсену</a> помогали сокамерники, рассказали в среду в полиции <a href="http://ria.ru/location_Copenhagen/" target="_blank" data-auto="true">Копенгагена</a>.Ранее сообщалось, что 49-летний датский изобретатель Петер Мадсен, приговоренный к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки Ким Валль, совершил во вторник побег из тюрьмы. Его поймали примерно через три часа. По предварительной информации, осужденный угрожал охране тюрьмы пистолетом и бомбой, которая была закреплена у него на поясе. Также Мадсен захватил в заложницы женщину-психолога. Охрана выпустила их из тюрьмы, чтобы не подвергать опасности жизнь заложницы.По данным полиции, Мадсен получил помощь от одного или нескольких сокамерников.В среду суд Копенгагена заслушает дело Мадсена в закрытом режиме.Шведская журналистка Ким Валль планировала написать статью о Мадсене и исчезла после плавания с ним на построенной им подлодке Nautilus 10 августа 2017 года. Сначала изобретатель утверждал, что высадил журналистку на берег вечером того же дня. Позже, однако, он изменил свои показания, сказав, что журналистка погибла после несчастного случая на борту его подлодки. Тело журналистки обнаружили после нескольких дней поиска, оно было расчленено.Мадсен был приговорен к пожизненному сроку за убийство журналистки. По данным датских СМИ, по состоянию на 2019 год средний срок пожизненного заключения в Дании не превышал 15 лет.
https://radiosputnik.ria.ru/20201018/zambiya-1580383029.html
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петер мадсен, дания, копенгаген, в мире

Пытавшемуся бежать из тюрьмы в Дании изобретателю помогали сокамерники

13:46 21.10.2020
 
© REUTERS / Ritzau Scanpix Предположительно Петер Мадсен сидит у забора в окружении полиции в Альбертслунде, Дания
Предположительно Петер Мадсен сидит у забора в окружении полиции в Альбертслунде, Дания - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© REUTERS / Ritzau Scanpix
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 окт - РИА Новости. Пытавшемуся во вторник бежать из тюрьмы в Дании изобретателю Петеру Мадсену помогали сокамерники, рассказали в среду в полиции Копенгагена.
Ранее сообщалось, что 49-летний датский изобретатель Петер Мадсен, приговоренный к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки Ким Валль, совершил во вторник побег из тюрьмы. Его поймали примерно через три часа. По предварительной информации, осужденный угрожал охране тюрьмы пистолетом и бомбой, которая была закреплена у него на поясе. Также Мадсен захватил в заложницы женщину-психолога. Охрана выпустила их из тюрьмы, чтобы не подвергать опасности жизнь заложницы.
"Петеру Мадсену, пытавшемуся сбежать из тюрьмы, предъявлены обвинения в попытке побега, захвате заложников и угрозах. Обвиняемый признает все обвинения", - сообщает датское издание Jyllands-Posten со ссылкой на полицию Копенгагена.
По данным полиции, Мадсен получил помощь от одного или нескольких сокамерников.
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"Их личности пока не известны властям", - говорится в сообщении.
В среду суд Копенгагена заслушает дело Мадсена в закрытом режиме.
Шведская журналистка Ким Валль планировала написать статью о Мадсене и исчезла после плавания с ним на построенной им подлодке Nautilus 10 августа 2017 года. Сначала изобретатель утверждал, что высадил журналистку на берег вечером того же дня. Позже, однако, он изменил свои показания, сказав, что журналистка погибла после несчастного случая на борту его подлодки. Тело журналистки обнаружили после нескольких дней поиска, оно было расчленено.
Мадсен был приговорен к пожизненному сроку за убийство журналистки. По данным датских СМИ, по состоянию на 2019 год средний срок пожизненного заключения в Дании не превышал 15 лет.
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