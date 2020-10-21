https://ria.ru/20201021/ivl-1580841131.html
В ковид-центры в Удмуртии поступили 50 аппаратов ИВЛ
Пятьдесят аппаратов искусственной вентиляции легких поступили в ковид-центры Удмуртии, в том числе в один роддом, где принимают беременных женщин с... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T15:34
2020-10-21T15:34
2020-10-21T15:34
удмуртская республика
александр бречалов
здоровье - общество
удмуртская республика (удмуртия)
ижевск
общество
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<strong>УФА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Пятьдесят аппаратов искусственной вентиляции легких поступили в ковид-центры Удмуртии, в том числе в один роддом, где принимают беременных женщин с подтвержденным коронавирусом, сообщил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Brechalov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бречалов</a>."Очередная поставка медицинского оборудования в Удмуртию. 50 новых аппаратов искусственной вентиляции легких направлены в ковид-центры республики. Они переданы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу, ГКБ №2, 6 и 8 <a href="http://ria.ru/location_Izhevsk/" target="_blank" data-auto="true">Ижевска</a>, Завьяловскую районную больницу. Также 2 новых аппарата получил роддом №5, где принимают ковид-положительных рожениц", - сообщает Бречалов на своей странице в соцсети <a href="https://vk.com/a.brechalov?w=wall395546937_228392" target="_blank" rel="nofollow noopener">"ВКонтакте"</a>.Глава Удмуртии отмечает, что это "тот редкий случай, когда хочется, чтобы оборудование не пришлось использовать, а было впрок".По его данным, всего в 2020 году в республику поступило более тысячи единиц различной медицинской техники - от пульсоксиметров и газоанализаторов до аппаратов ИВЛ и компьютерных томографов.На 21 октября в регионе зарегистрированы 7765 случаев коронавирусной инфекции, 5535 человек уже выздоровели.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201020/udmurtiya-1580730034.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр бречалов, здоровье - общество, удмуртская республика (удмуртия), ижевск, общество