https://ria.ru/20201021/ivl-1580809462.html

В Кремле исключили возможность плохого качества поставленных в США ИВЛ

В Кремле исключают, что утилизированные в США российские ИВЛ могли быть некачественными: они широко используются в России, об этом заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T13:09

2020-10-21T13:09

2020-10-21T13:09

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

дмитрий песков

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле исключают, что утилизированные в <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> российские ИВЛ могли быть некачественными: они широко используются в России, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>, комментируя решение американских властей утилизировать аппараты искусственной вентиляции легких, которые в рамках гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом были доставлены из России.Ранее издание Buzzfeed сообщило, что аппараты ИВЛ не нашли применения из-за технических проблем, в частности, разницы в электрическом напряжении, а также опасений, связанных с сообщениями из России, что они могли быть причиной возгораний. Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) подтвердило РИА Новости утилизацию 45 поставленных из России аппаратов искусственной вентиляции легких.В начале апреля Россия направила в США самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусом. В частности, были переданы 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, 15 тысяч респираторов, 1 миллион масок.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201020/apparaty-1580737391.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, сша, в мире