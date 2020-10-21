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В Кремле исключили возможность плохого качества поставленных в США ИВЛ
В Кремле исключают, что утилизированные в США российские ИВЛ могли быть некачественными: они широко используются в России, об этом заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T13:09
2020-10-21T13:09
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
дмитрий песков
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле исключают, что утилизированные в <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> российские ИВЛ могли быть некачественными: они широко используются в России, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>, комментируя решение американских властей утилизировать аппараты искусственной вентиляции легких, которые в рамках гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом были доставлены из России.Ранее издание Buzzfeed сообщило, что аппараты ИВЛ не нашли применения из-за технических проблем, в частности, разницы в электрическом напряжении, а также опасений, связанных с сообщениями из России, что они могли быть причиной возгораний. Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) подтвердило РИА Новости утилизацию 45 поставленных из России аппаратов искусственной вентиляции легких.В начале апреля Россия направила в США самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусом. В частности, были переданы 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, 15 тысяч респираторов, 1 миллион масок.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, сша, в мире

В Кремле исключили возможность плохого качества поставленных в США ИВЛ

13:09 21.10.2020
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М"
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В Кремле исключают, что утилизированные в США российские ИВЛ могли быть некачественными: они широко используются в России, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение американских властей утилизировать аппараты искусственной вентиляции легких, которые в рамках гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом были доставлены из России.
Ранее издание Buzzfeed сообщило, что аппараты ИВЛ не нашли применения из-за технических проблем, в частности, разницы в электрическом напряжении, а также опасений, связанных с сообщениями из России, что они могли быть причиной возгораний. Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) подтвердило РИА Новости утилизацию 45 поставленных из России аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Такого не может быть, эти ИВЛ широко используются в лечебных учреждениях, в больницах России в самых разных городах. Какие-то ИВЛ могут выходить из строя. Любой прибор изредка выходит из строя и нуждается в ремонте. Рассуждения насчет того, что они были не под то напряжение - тоже условное, потому что существуют трансформаторы, стабилизаторы напряжения, с этим нет никаких проблем", - сказал Песков.

В начале апреля Россия направила в США самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусом. В частности, были переданы 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, 15 тысяч респираторов, 1 миллион масок.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоДмитрий ПесковСШАВ мире
 
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