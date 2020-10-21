В Кремле исключили возможность плохого качества поставленных в США ИВЛ
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В Кремле исключают, что утилизированные в США российские ИВЛ могли быть некачественными: они широко используются в России, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение американских властей утилизировать аппараты искусственной вентиляции легких, которые в рамках гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом были доставлены из России.
Ранее издание Buzzfeed сообщило, что аппараты ИВЛ не нашли применения из-за технических проблем, в частности, разницы в электрическом напряжении, а также опасений, связанных с сообщениями из России, что они могли быть причиной возгораний. Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) подтвердило РИА Новости утилизацию 45 поставленных из России аппаратов искусственной вентиляции легких.
"Такого не может быть, эти ИВЛ широко используются в лечебных учреждениях, в больницах России в самых разных городах. Какие-то ИВЛ могут выходить из строя. Любой прибор изредка выходит из строя и нуждается в ремонте. Рассуждения насчет того, что они были не под то напряжение - тоже условное, потому что существуют трансформаторы, стабилизаторы напряжения, с этим нет никаких проблем", - сказал Песков.
В начале апреля Россия направила в США самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусом. В частности, были переданы 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, 15 тысяч респираторов, 1 миллион масок.
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