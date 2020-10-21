https://ria.ru/20201021/ivl-1580808434.html

Песков прокомментировал данные о смерти в Ростове-на-Дону больных на ИВЛ

В Кремле рассчитывают, что ростовские власти проведут необходимое разбирательство по ситуации со смертью пациентов с коронавирусом, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T13:03

2020-10-21T13:03

2020-10-21T13:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

дмитрий песков

общество

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле рассчитывают, что ростовские власти проведут необходимое разбирательство по ситуации со смертью пациентов с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее в СМИ появилась информация, что несколько пациентов городской больницы №20 <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростова-на-Дону</a> задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом.Он отметил, что в различных регионах могут встречаться проблемы, "рост количества инфицированных действительно очень большой"."К сожалению, отрицательная динамика, то есть сильный рост, сохраняется, мы это с вами видим по цифрам", - заявил Песков.Вопрос, хуже ли сейчас статистика по коронавирусу, чем весной, Песков предложил задать специалистам."Здесь я не могу вам точно сказать, однозначно, наверное, все-таки лучше адресовать в правительственный штаб этот вопрос, но мы с вами видим по цифрам, что она вполне сопоставима с тем, что было весной", - сказал он.Песков отметил, что несколько "печальных рекордов" в последние несколько дней действительно было поставлено по приросту заболеваемости и количеству смертей. "Мы видим, что эпидемия дальше живет и развивается, к нашему сожалению. Это требует большого внимания и усилий", - добавил он.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201021/kislorod-1580802287.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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