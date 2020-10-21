https://ria.ru/20201021/ivl-1580808434.html
Песков прокомментировал данные о смерти в Ростове-на-Дону больных на ИВЛ
В Кремле рассчитывают, что ростовские власти проведут необходимое разбирательство по ситуации со смертью пациентов с коронавирусом, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T13:03
2020-10-21T13:03
2020-10-21T13:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий песков
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле рассчитывают, что ростовские власти проведут необходимое разбирательство по ситуации со смертью пациентов с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее в СМИ появилась информация, что несколько пациентов городской больницы №20 <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростова-на-Дону</a> задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом.Он отметил, что в различных регионах могут встречаться проблемы, "рост количества инфицированных действительно очень большой"."К сожалению, отрицательная динамика, то есть сильный рост, сохраняется, мы это с вами видим по цифрам", - заявил Песков.Вопрос, хуже ли сейчас статистика по коронавирусу, чем весной, Песков предложил задать специалистам."Здесь я не могу вам точно сказать, однозначно, наверное, все-таки лучше адресовать в правительственный штаб этот вопрос, но мы с вами видим по цифрам, что она вполне сопоставима с тем, что было весной", - сказал он.Песков отметил, что несколько "печальных рекордов" в последние несколько дней действительно было поставлено по приросту заболеваемости и количеству смертей. "Мы видим, что эпидемия дальше живет и развивается, к нашему сожалению. Это требует большого внимания и усилий", - добавил он.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, общество
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.
В Кремле рассчитывают, что ростовские власти проведут необходимое разбирательство по ситуации со смертью пациентов с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
Ранее в СМИ появилась информация, что несколько пациентов городской больницы №20 Ростова-на-Дону
задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом.
"Что касается информации по Ростову - да, это очень тревожная информация, мы видели ее. Мы не знаем, насколько это соответствует действительности, приучились все проверять, но мы не сомневаемся, что региональные власти срочно выяснят, насколько это соответствует действительности и проведут необходимое разбирательство", - сказал Песков.
Он отметил, что в различных регионах могут встречаться проблемы, "рост количества инфицированных действительно очень большой".
"К сожалению, отрицательная динамика, то есть сильный рост, сохраняется, мы это с вами видим по цифрам", - заявил Песков.
Вопрос, хуже ли сейчас статистика по коронавирусу, чем весной, Песков предложил задать специалистам.
"Здесь я не могу вам точно сказать, однозначно, наверное, все-таки лучше адресовать в правительственный штаб этот вопрос, но мы с вами видим по цифрам, что она вполне сопоставима с тем, что было весной", - сказал он.
Песков отметил, что несколько "печальных рекордов" в последние несколько дней действительно было поставлено по приросту заболеваемости и количеству смертей. "Мы видим, что эпидемия дальше живет и развивается, к нашему сожалению. Это требует большого внимания и усилий", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.