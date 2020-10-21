https://ria.ru/20201021/iphone-1580839482.html
Самому крупному iPhone 12 достался уменьшенный аккумулятор
Флагманский смартфон iPhone 12 Pro Max получил аккумулятор, уступающий объемом предшественнику. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на китайский центр... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T15:26
2020-10-21T15:26
2020-10-21T15:26
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Флагманский смартфон <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 12 Pro Max получил аккумулятор, уступающий объемом предшественнику. Об этом <a href="https://www.macrumors.com/2020/10/20/iphone-12-pro-max-battery-life-mah/" target="_blank">сообщает</a> MacRumors со ссылкой на китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования.Так, iPhone 12 Pro Max батарея емкостью 3687 мАч, тогда как у iPhone 11 Pro Max аккумулятор достигал 3969 мАч. В самой компании <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> емкость встроенного аккумулятора не раскрывают.По данным производителя iPhone 12 Pro Max с 6,7-дюймовым экраном имеет точно такое же время автономной работы, что и предшественник. До 20 часов при просмотре видео и до 80 часов при прослушивании аудио.iPhone 12 Pro Max начнут продавать в России с 13 ноября по цене от 109 990 рублей.
https://ria.ru/20201021/iphone-1580747635.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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