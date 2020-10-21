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https://ria.ru/20201021/iphone-1580839482.html
Самому крупному iPhone 12 достался уменьшенный аккумулятор
Флагманский смартфон iPhone 12 Pro Max получил аккумулятор, уступающий объемом предшественнику. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на китайский центр... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T15:26
2020-10-21T15:26
риа наука
apple iphone
apple
технологии
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Флагманский смартфон <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 12 Pro Max получил аккумулятор, уступающий объемом предшественнику. Об этом <a href="https://www.macrumors.com/2020/10/20/iphone-12-pro-max-battery-life-mah/" target="_blank">сообщает</a> MacRumors со ссылкой на китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования.Так, iPhone 12 Pro Max батарея емкостью 3687 мАч, тогда как у iPhone 11 Pro Max аккумулятор достигал 3969 мАч. В самой компании <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> емкость встроенного аккумулятора не раскрывают.По данным производителя iPhone 12 Pro Max с 6,7-дюймовым экраном имеет точно такое же время автономной работы, что и предшественник. До 20 часов при просмотре видео и до 80 часов при прослушивании аудио.iPhone 12 Pro Max начнут продавать в России с 13 ноября по цене от 109 990 рублей.
https://ria.ru/20201021/iphone-1580747635.html
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apple iphone, apple, технологии

Самому крупному iPhone 12 достался уменьшенный аккумулятор

15:26 21.10.2020
 
© REUTERS / Apple Inc.Смартфон iPhone 12
Смартфон iPhone 12 - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© REUTERS / Apple Inc.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Флагманский смартфон iPhone 12 Pro Max получил аккумулятор, уступающий объемом предшественнику. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования.
Так, iPhone 12 Pro Max батарея емкостью 3687 мАч, тогда как у iPhone 11 Pro Max аккумулятор достигал 3969 мАч. В самой компании Apple емкость встроенного аккумулятора не раскрывают.
Смартфон iPhone 12 - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
00:19
В России стартуют предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro
По данным производителя iPhone 12 Pro Max с 6,7-дюймовым экраном имеет точно такое же время автономной работы, что и предшественник. До 20 часов при просмотре видео и до 80 часов при прослушивании аудио.
iPhone 12 Pro Max начнут продавать в России с 13 ноября по цене от 109 990 рублей.
 
РИА НаукаApple iPhoneAppleТехнологии
 
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