https://ria.ru/20201021/iphone-1580747635.html

В России стартуют предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro

Крупнейшие российские ритейлеры в среду, 21 октября, откроют предзаказы на новые модели смартфонов от Apple - iPhone 12 и iPhone 12 Pro, продажи которых в... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T00:19

2020-10-21T00:19

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Крупнейшие российские ритейлеры в среду, 21 октября, откроют предзаказы на новые модели смартфонов от <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> - <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 12 и iPhone 12 Pro, продажи которых в России начнутся 23 октября, рассказали РИА Новости представители розничных сетей электроники.Apple 13 октября представила сразу четыре новые модели смартфонов: iPhone 12 и iPhone 12 mini, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Все они поддерживают новый стандарт мобильной связи 5G. Продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro начнутся в России 23 октября, а iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max станут доступны с 13 ноября. Все устройства оснащены процессором A14 Bionic, 5G-чипом, OLED-экраном и усиленным керамическим покрытием для большей прочности. iPhone 12 Pro и Pro Max будут доступны в золотом, серебристом, графитовом и синем цветах, iPhone 12 – в красном, синем, черном, белом и зеленом. Новые смартфоны будут продаваться без наушников и адаптера.Старт предзаказаПредзаказы на новинки от Apple в среду стартуют как на сайте самого производителя, так и у крупнейших российских ритейлеров. Согласно данным на сайте Apple, iPhone 12 будет стоить в РФ от 79,99 до 94,99 тысячи рублей в зависимости от объема памяти, iPhone 12 Pro - 99,99-129,99 тысячи рублей."В "<a href="http://ria.ru/organization_Svjaznojj/" target="_blank" data-auto="true">Связном</a>" предзаказ на Apple iPhone 12 и 12 Pro начнётся в полночь 21 октября. Для всех покупателей будет доступна рассрочка с оплатой от 800 рублей в месяц. Со старта продаж 23 октября покупателям будет доступен и trade-in", - сообщил вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной" Михаил Догадин.Как рассказали в re:Store, предзаказ на новые модели iPhone стартует 21 октября с 00.01 на сайте re-store.ru. "Все предзаказы на сайте будут со 100% предоплатой. 23 октября в 8 утра начнутся продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro по всей стране. Клиенты, сделавшие предзаказ на сайте, смогут получить свои заказы как курьером, так и самовывозом из удобных им магазинов. Остальные смогут приобрести телефон в свободной продаже", - рассказали в пресс-службе ритейлера.Там добавили, что в этом году в торговых центрах <a href="http://ria.ru/organization_GUM/" target="_blank" data-auto="true">ГУМ</a> и "Авиапарк" будут работать специальные "поп-ап сторы" от re:Store, где покупатели смогут не только ознакомиться с продуктом в безопасной обстановке, но и сделать предзаказ у консультантов и получить свой телефон с доставкой на дом.В интернет-магазине "<a href="http://ria.ru/organization_Bilajjn/" target="_blank" data-auto="true">Билайн</a>" предзаказ на новые iPhone откроется также в 00:01 21 октября по московскому времени, в продажу новинки поступят 23 октября в 08:01 по местному времени. "Также для первых покупателей iPhone 12 и iPhone 12 Pro в интернет-магазине "Билайн" действует специальное предложение – 5 или 10 тысяч рублей на связь в подарок", - отметили в компании.О старте предзаказа 21 октября также сообщили в <a href="http://ria.ru/organization_MTS/" target="_blank" data-auto="true">МТС</a>, "М.Видео-Эльдорадо" и "<a href="http://ria.ru/organization_MegaFon/" target="_blank" data-auto="true">Мегафон</a> Ритейл".Традиционный спросРоссийские ритейлеры ожидают традиционно высокого спроса на новые iPhone."Мы ждём высокий спрос на новинки. Это связано как с традиционным появлением новых технологий и функций, так и с широким модельным рядом, который позволяет каждому покупателю подобрать себе смартфон в нужной конфигурации в зависимости от предпочтений", - сказал вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной" Михаил Догадин."В этом году Apple представила широкую линейку, что позволяет всем поклонникам бренда выбрать подходящий вариант. Уверены, они будут пользоваться спросом", - сказали в "М.Видео-Эльдорадо".В МТС также отметили, что новинки от Apple традиционно привлекают много внимания среди россиян. "Мы ожидаем высокий спрос на гаджеты", - сказали в МТС. Там добавили, что одновременно в рознице МТС продажи iPhone 11 выросли в три раза за последнюю неделю — это произошло сразу после снижения стоимости устройства. Так, iPhone 11 Pro и Pro Max в розничной сети МТС стали покупать в полтора раза чаще за последние семь дней, уточнили в компании.В re:Store ранее рассказывали, что каждый новый iPhone продается в его сети лучше, чем предыдущий. В re:Store уверены, что продажи в этом году будут также высокими. "Наши покупатели еще до презентации Apple активно интересовались стартом продаж, а презентация (новинок – ред.) показала, что появление такой широкой линейки продуктов сможет удовлетворить потребности самых разных потребителей, как по цене, так и по возможностям новых телефонов", - рассказали в компании.

https://ria.ru/20201014/iphone-1579713375.html

https://ria.ru/20201014/iphone-1579709739.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201014/ayfon-1579799696.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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