https://ria.ru/20201021/indiya-1580848195.html

В Индии туристы снова смогут посещать старейший нацпарк

Число зараженных коронавирусом в индийском штате Ассам снижается, поэтому власти решили с 21 октября открыть для посещений старейший в стране нацпарк Казиранга... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T17:30

2020-10-21T17:30

2020-10-21T17:30

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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. </strong>Число зараженных коронавирусом в индийском штате Ассам снижается, поэтому власти решили с 21 октября открыть для посещений старейший в стране нацпарк Казиранга и заповедник тигров, <a href="https://nenow.in/north-east-news/assam/kaziranga-set-to-open-for-tourist-from-october-21.html" target="_blank">сообщает</a> North East News.Правда, из-за неблагоприятных погодных условий и состояния дороги участники джип-сафари могут посетить далеко не все места заказника – лишь территорию вокруг хребов Казиранга, Кохора и Багори.Нацпарк находится под защитой ЮНЕСКО, там обитает две трети всей популяции редких однорогих носорогов. Также туристы во время экскурсий могут наблюдать за тиграми, слонами, бенгальскими кошками и 40 видами черепах, ящериц и змей.

https://ria.ru/20201020/lvy-1580144150.html

ассам

индия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, ассам, новости - туризм, юнеско, индия