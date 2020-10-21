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Туризм
https://ria.ru/20201021/indiya-1580848195.html
В Индии туристы снова смогут посещать старейший нацпарк
Число зараженных коронавирусом в индийском штате Ассам снижается, поэтому власти решили с 21 октября открыть для посещений старейший в стране нацпарк Казиранга... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T17:30
2020-10-21T17:30
туризм
коронавирус covid-19
туризм
ассам
новости - туризм
юнеско
индия
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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. </strong>Число зараженных коронавирусом в индийском штате Ассам снижается, поэтому власти решили с 21 октября открыть для посещений старейший в стране нацпарк Казиранга и заповедник тигров, <a href="https://nenow.in/north-east-news/assam/kaziranga-set-to-open-for-tourist-from-october-21.html" target="_blank">сообщает</a> North East News.Правда, из-за неблагоприятных погодных условий и состояния дороги участники джип-сафари могут посетить далеко не все места заказника – лишь территорию вокруг хребов Казиранга, Кохора и Багори.Нацпарк находится под защитой ЮНЕСКО, там обитает две трети всей популяции редких однорогих носорогов. Также туристы во время экскурсий могут наблюдать за тиграми, слонами, бенгальскими кошками и 40 видами черепах, ящериц и змей.
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коронавирус covid-19, туризм, ассам, новости - туризм, юнеско, индия

В Индии туристы снова смогут посещать старейший нацпарк

17:30 21.10.2020
 
© AP Photo / Anupam NathДикий олень в национальном парке Казиранга
Дикий олень в национальном парке Казиранга - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© AP Photo / Anupam Nath
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в индийском штате Ассам снижается, поэтому власти решили с 21 октября открыть для посещений старейший в стране нацпарк Казиранга и заповедник тигров, сообщает North East News.
Правда, из-за неблагоприятных погодных условий и состояния дороги участники джип-сафари могут посетить далеко не все места заказника – лишь территорию вокруг хребов Казиранга, Кохора и Багори.
Нацпарк находится под защитой ЮНЕСКО, там обитает две трети всей популяции редких однорогих носорогов.
Также туристы во время экскурсий могут наблюдать за тиграми, слонами, бенгальскими кошками и 40 видами черепах, ящериц и змей.
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