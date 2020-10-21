https://ria.ru/20201021/hummer-1580810378.html

Новый Hummer оказался электромобилем-конкурентом Tesla Cybertruck

Концерн General Motors вернул на автомобильный рынок имя Hummer. Теперь это огромный электрический пикап, относящийся к популярному в США бренду GMC... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T13:13

2020-10-21T13:13

2020-10-21T13:13

риа наука

tesla

авто

general motors

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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Концерн General Motors вернул на автомобильный рынок имя Hummer. Теперь это огромный электрический пикап, относящийся к популярному в США бренду GMC. Электромобиль подробно <u><a href="https://www.youtube.com/watch?v=MjMhZKmHKGk&feature=emb_title" target="_blank" rel="nofollow noopener">показан</a></u> на официальном канале GMC.Hummer EV мало похож на предшественников из нулевых, хотя он все также позиционируется, как серьезный вездеход для тяжелого бездорожья. Максимальная версия Hummer EV Edition One получила три электромотора (один спереди и два сзади). Совокупная мощность силовых установок — более 1000 лошадиных сил. Запас хода такого электрокара составляет 563 километра, а 10 минут подзарядки даст автономность на 160 километров.Чуть позже GMC выпустит версии электропикапа попроще: Hummer EV3x мощностью 800 "лошадей" и запасом хода в 482 километра, EV2x — с такой же автономностью и мощностью в 625 лошадиных сил и, наконец, EV2 с уменьшенным до 405 километров пробеге на одном заряде.Первым в продажу в США поступит максимальная версия, за которую во второй половине 2021 года попросят 112 595 долларов (примерно 8,5 миллиона рублей по текущему курсу). Электровнедорожники Hummer в других версиях выйдут в 2022-24 годах по меньшей цене.

https://ria.ru/20191122/1561438710.html

https://ria.ru/20201013/elektrozapravki-1579608171.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tesla, авто, general motors, технологии