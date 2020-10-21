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https://ria.ru/20201021/hummer-1580810378.html
Новый Hummer оказался электромобилем-конкурентом Tesla Cybertruck
Концерн General Motors вернул на автомобильный рынок имя Hummer. Теперь это огромный электрический пикап, относящийся к популярному в США бренду GMC... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T13:13
2020-10-21T13:13
риа наука
tesla
авто
general motors
технологии
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Концерн General Motors вернул на автомобильный рынок имя Hummer. Теперь это огромный электрический пикап, относящийся к популярному в США бренду GMC. Электромобиль подробно <u><a href="https://www.youtube.com/watch?v=MjMhZKmHKGk&amp;feature=emb_title" target="_blank" rel="nofollow noopener">показан</a></u> на официальном канале GMC.Hummer EV мало похож на предшественников из нулевых, хотя он все также позиционируется, как серьезный вездеход для тяжелого бездорожья. Максимальная версия Hummer EV Edition One получила три электромотора (один спереди и два сзади). Совокупная мощность силовых установок — более 1000 лошадиных сил. Запас хода такого электрокара составляет 563 километра, а 10 минут подзарядки даст автономность на 160 километров.Чуть позже GMC выпустит версии электропикапа попроще: Hummer EV3x мощностью 800 "лошадей" и запасом хода в 482 километра, EV2x — с такой же автономностью и мощностью в 625 лошадиных сил и, наконец, EV2 с уменьшенным до 405 километров пробеге на одном заряде.Первым в продажу в США поступит максимальная версия, за которую во второй половине 2021 года попросят 112 595 долларов (примерно 8,5 миллиона рублей по текущему курсу). Электровнедорожники Hummer в других версиях выйдут в 2022-24 годах по меньшей цене.
https://ria.ru/20191122/1561438710.html
https://ria.ru/20201013/elektrozapravki-1579608171.html
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tesla, авто, general motors, технологии

Новый Hummer оказался электромобилем-конкурентом Tesla Cybertruck

13:13 21.10.2020
 
© General MotorsHummer EV
Hummer EV - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© General Motors
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Концерн General Motors вернул на автомобильный рынок имя Hummer. Теперь это огромный электрический пикап, относящийся к популярному в США бренду GMC. Электромобиль подробно показан на официальном канале GMC.
Презентация автомобиля Tesla Cybertruck - РИА Новости, 1920, 22.11.2019
22 ноября 2019, 07:57
Tesla представила пикап Cybertruck
Hummer EV мало похож на предшественников из нулевых, хотя он все также позиционируется, как серьезный вездеход для тяжелого бездорожья. Максимальная версия Hummer EV Edition One получила три электромотора (один спереди и два сзади). Совокупная мощность силовых установок — более 1000 лошадиных сил. Запас хода такого электрокара составляет 563 километра, а 10 минут подзарядки даст автономность на 160 километров.
Чуть позже GMC выпустит версии электропикапа попроще: Hummer EV3x мощностью 800 "лошадей" и запасом хода в 482 километра, EV2x — с такой же автономностью и мощностью в 625 лошадиных сил и, наконец, EV2 с уменьшенным до 405 километров пробеге на одном заряде.
Первым в продажу в США поступит максимальная версия, за которую во второй половине 2021 года попросят 112 595 долларов (примерно 8,5 миллиона рублей по текущему курсу). Электровнедорожники Hummer в других версиях выйдут в 2022-24 годах по меньшей цене.
Зарядная станция для электротранспорта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 16:30Новости Подмосковья
Почти 190 зарядных станций для электромобилей установили в Подмосковье
 
РИА НаукаTeslaАвтоGeneral MotorsТехнологии
 
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