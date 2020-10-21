https://ria.ru/20201021/horror-1580633414.html

Ученые по пульсу зрителей определили самые страшные фильмы ужасов

Новое исследование проекта "Наука страха" выявило самые страшные фильмы ужасов на основе данных о средней частоте пульса у зрителей, сообщает NME. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T15:26

2020-10-21T15:26

2020-10-21T16:28

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итан хоук

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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости</strong>. Новое исследование проекта "Наука страха" выявило самые страшные фильмы ужасов на основе данных о средней частоте пульса у зрителей, <a href="https://www.nme.com/news/film/new-study-ranks-scariest-horror-films-by-average-heart-rate-2791307" target="_blank">сообщает</a> NME. Пятьдесят человек разных возрастов просмотрели в общей сложности более 100 часов хорроров, выбранных на основе самых высоких рейтингов IMDb, Rotten Tomatoes и Reddit. В результате был составлен список из 35 картин. На первом месте оказался "Синистер" (2012) Скотта Дерриксона. Герой Итана Хоука – популярный автор детективов. Он расследует серию убийств, запечатленных на кинопленках. Во время просмотра пульс у аудитории увеличивался в среднем на 32% – с 65 до 86 ударов в минуту, а в самый жуткий момент – до 131 ударов в минуту.Вторую строчку занял "Астрал" (2010) Джеймса Вана. Рекорд при его просмотре – 133 удара в минуту, но средний пульс меньше, чем у лидера. На третьем месте "Заклятие" (2013), за ним "Реинкарнация" (2018), а замыкает пятерку "Паранормальное явление" (2009).В топ-десять лент также вошли "Оно" (2014), "Заклятие 2" (2016), "Бабадук" (2014), "Спуск" (2005) и "Визит" (2015). Только три фильма из списка были сняты более 20 лет назад: "Экзорсист", "Кошмар на улице вязов", "Хэллоуин" и "Техасская резня бензопилой". Режиссером, снимающим самые страшные хорроры, оказался Джеймс Ван: в первой десятке списка три его работы.

https://ria.ru/20200717/1574458878.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

reddit, кино и сериалы, новости культуры, итан хоук