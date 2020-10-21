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https://ria.ru/20201021/horror-1580633414.html
Ученые по пульсу зрителей определили самые страшные фильмы ужасов
Новое исследование проекта "Наука страха" выявило самые страшные фильмы ужасов на основе данных о средней частоте пульса у зрителей, сообщает NME. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T15:26
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культура
reddit
кино и сериалы
новости культуры
итан хоук
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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости</strong>. Новое исследование проекта "Наука страха" выявило самые страшные фильмы ужасов на основе данных о средней частоте пульса у зрителей, <a href="https://www.nme.com/news/film/new-study-ranks-scariest-horror-films-by-average-heart-rate-2791307" target="_blank">сообщает</a> NME. Пятьдесят человек разных возрастов просмотрели в общей сложности более 100 часов хорроров, выбранных на основе самых высоких рейтингов IMDb, Rotten Tomatoes и Reddit. В результате был составлен список из 35 картин. На первом месте оказался "Синистер" (2012) Скотта Дерриксона. Герой Итана Хоука – популярный автор детективов. Он расследует серию убийств, запечатленных на кинопленках. Во время просмотра пульс у аудитории увеличивался в среднем на 32% – с 65 до 86 ударов в минуту, а в самый жуткий момент – до 131 ударов в минуту.Вторую строчку занял "Астрал" (2010) Джеймса Вана. Рекорд при его просмотре – 133 удара в минуту, но средний пульс меньше, чем у лидера. На третьем месте "Заклятие" (2013), за ним "Реинкарнация" (2018), а замыкает пятерку "Паранормальное явление" (2009).В топ-десять лент также вошли "Оно" (2014), "Заклятие 2" (2016), "Бабадук" (2014), "Спуск" (2005) и "Визит" (2015). Только три фильма из списка были сняты более 20 лет назад: "Экзорсист", "Кошмар на улице вязов", "Хэллоуин" и "Техасская резня бензопилой". Режиссером, снимающим самые страшные хорроры, оказался Джеймс Ван: в первой десятке списка три его работы.
https://ria.ru/20200717/1574458878.html
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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reddit, кино и сериалы, новости культуры, итан хоук

Ученые по пульсу зрителей определили самые страшные фильмы ужасов

15:26 21.10.2020 (обновлено: 16:28 21.10.2020)
 
© Alliance Films (2012)Кадр из фильма "Синистер"
Кадр из фильма Синистер - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Alliance Films (2012)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Новое исследование проекта "Наука страха" выявило самые страшные фильмы ужасов на основе данных о средней частоте пульса у зрителей, сообщает NME.
Пятьдесят человек разных возрастов просмотрели в общей сложности более 100 часов хорроров, выбранных на основе самых высоких рейтингов IMDb, Rotten Tomatoes и Reddit. В результате был составлен список из 35 картин.
На первом месте оказался "Синистер" (2012) Скотта Дерриксона. Герой Итана Хоука – популярный автор детективов. Он расследует серию убийств, запечатленных на кинопленках. Во время просмотра пульс у аудитории увеличивался в среднем на 32% – с 65 до 86 ударов в минуту, а в самый жуткий момент – до 131 ударов в минуту.
Вторую строчку занял "Астрал" (2010) Джеймса Вана. Рекорд при его просмотре – 133 удара в минуту, но средний пульс меньше, чем у лидера.
© Evergreen Media/New Line CinemaКадр из фильма "Заклятие"
Кадр из фильма Заклятие - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Evergreen Media/New Line Cinema
Кадр из фильма "Заклятие"
На третьем месте "Заклятие" (2013), за ним "Реинкарнация" (2018), а замыкает пятерку "Паранормальное явление" (2009).
В топ-десять лент также вошли "Оно" (2014), "Заклятие 2" (2016), "Бабадук" (2014), "Спуск" (2005) и "Визит" (2015).
Только три фильма из списка были сняты более 20 лет назад: "Экзорсист", "Кошмар на улице вязов", "Хэллоуин" и "Техасская резня бензопилой". Режиссером, снимающим самые страшные хорроры, оказался Джеймс Ван: в первой десятке списка три его работы.
Роберт Инглунд - РИА Новости, 1920, 17.07.2020
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