https://ria.ru/20201021/grebenschikov-1580869083.html
Борис Гребенщиков выпустил альбом в поддержку "Ночлежки"
Борис Гребенщиков выпустил альбом в поддержку благотворительной организации "Ночлежка", которая помогает бездомным. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T17:38
2020-10-21T17:38
2020-10-21T17:56
музыка
культура
новости культуры
борис гребенщиков
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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости</strong>. Борис Гребенщиков <a href="https://homeless.ru/bg/" target="_blank">выпустил</a> альбом в поддержку благотворительной организации "Ночлежка", которая помогает бездомным.Его можно скачать на сайте "Ночлежки" бесплатно, а можно оформить разовое или регулярное пожертвование в пользу фонда на любую сумму."Борис Борисович годами помогал "Ночлежке": играл на наших фестивалях, снимался в роликах социальной рекламы, помогал купить Ночной автобус, выступал со словами поддержки", — прокомментировали релиз представители организации.В альбом вошли известные песни в исполнении Гребенщикова ("То не ветер ветку клонит", "Случай в Ватикане", "Песня о встречном", "Славное море, священный Байкал", "Когда весна придет, не знаю", "Лейся, песня", "Таруса", "Крутится-вертится шар голубой", "Услышь меня, хорошая", "Снился мне сад"), а также написанные им "Катя-Катерина", "Дом" и инструментальная композиция "Северо-Запад". Предыдущая пластинка музыканта "Знак огня" вышла в 2020 году.
https://ria.ru/20200325/1569146454.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, борис гребенщиков
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости
. Борис Гребенщиков выпустил
альбом в поддержку благотворительной организации "Ночлежка", которая помогает бездомным.
Его можно скачать на сайте "Ночлежки" бесплатно, а можно оформить разовое или регулярное пожертвование в пользу фонда на любую сумму.
"Борис Борисович годами помогал "Ночлежке": играл на наших фестивалях, снимался в роликах социальной рекламы, помогал купить Ночной автобус, выступал со словами поддержки", — прокомментировали релиз представители организации.
В альбом вошли известные песни в исполнении Гребенщикова ("То не ветер ветку клонит", "Случай в Ватикане", "Песня о встречном", "Славное море, священный Байкал", "Когда весна придет, не знаю", "Лейся, песня", "Таруса", "Крутится-вертится шар голубой", "Услышь меня, хорошая", "Снился мне сад"), а также написанные им "Катя-Катерина", "Дом" и инструментальная композиция "Северо-Запад".
Предыдущая пластинка музыканта "Знак огня" вышла в 2020 году.