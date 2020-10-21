https://ria.ru/20201021/grant-1580666204.html

Хью Грант рассказал, почему ненавидит мобильные телефоны

Рассуждая о работе над новым минисериалом "Отыграть назад" Хью Грант рассказал, что очень рад времени, проведенному на съемках без мобильного, сообщает Evening... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T03:15

2020-10-21T03:15

2020-10-21T03:41

культура

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новости культуры

hbo

хью грант

николь кидман

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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости</strong>. Рассуждая о работе над новым минисериалом "Отыграть назад" Хью Грант рассказал, что очень рад времени, проведенному на съемках без мобильного, <a href="https://www.eveningexpress.co.uk/lifestyle/entertainment/hugh-grant-mobile-phones-are-killing-us/" target="_blank">сообщает</a> Evening Express. "Телефоны – это ужасно. Они токсичны, я думаю, что они нас убивают", — поделился 60-летний актер. "Я ненавижу мой мобильный. Впервые за много лет я провел 14 благостных часов на работе без него", — добавил он, уточнив, что как будто снова попал в 1994 год.Между дублями он "повторял текст, читал книгу и общался с людьми". По его словам, это было прекрасно. Отец пятерых детей, Хью Грант рассказал также, что очень рад, что у него есть семья, и старается быть в душе "молодым папой", несмотря на возраст. "Всем нужна семья. Я очень хорошо это сейчас понимаю", — отметил он. Что касается романтических комедий, в которых он раньше снимался, большинство из них актер назвал "идиотскими". Премьера "Отыграть назад", в котором также принимает участие Николь Кидман, запланирована на HBO на 25 октября.

https://ria.ru/20200909/grant-1576940194.html

https://ria.ru/20201012/serialy-1579045833.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, hbo, хью грант, николь кидман