https://ria.ru/20201021/grant-1580666204.html
Хью Грант рассказал, почему ненавидит мобильные телефоны
Рассуждая о работе над новым минисериалом "Отыграть назад" Хью Грант рассказал, что очень рад времени, проведенному на съемках без мобильного, сообщает Evening... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T03:15
2020-10-21T03:15
2020-10-21T03:41
культура
кино и сериалы
новости культуры
hbo
хью грант
николь кидман
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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости</strong>. Рассуждая о работе над новым минисериалом "Отыграть назад" Хью Грант рассказал, что очень рад времени, проведенному на съемках без мобильного, <a href="https://www.eveningexpress.co.uk/lifestyle/entertainment/hugh-grant-mobile-phones-are-killing-us/" target="_blank">сообщает</a> Evening Express. "Телефоны – это ужасно. Они токсичны, я думаю, что они нас убивают", — поделился 60-летний актер. "Я ненавижу мой мобильный. Впервые за много лет я провел 14 благостных часов на работе без него", — добавил он, уточнив, что как будто снова попал в 1994 год.Между дублями он "повторял текст, читал книгу и общался с людьми". По его словам, это было прекрасно. Отец пятерых детей, Хью Грант рассказал также, что очень рад, что у него есть семья, и старается быть в душе "молодым папой", несмотря на возраст. "Всем нужна семья. Я очень хорошо это сейчас понимаю", — отметил он. Что касается романтических комедий, в которых он раньше снимался, большинство из них актер назвал "идиотскими". Премьера "Отыграть назад", в котором также принимает участие Николь Кидман, запланирована на HBO на 25 октября.
https://ria.ru/20200909/grant-1576940194.html
https://ria.ru/20201012/serialy-1579045833.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, hbo, хью грант, николь кидман
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости
. Рассуждая о работе над новым минисериалом "Отыграть назад" Хью Грант рассказал, что очень рад времени, проведенному на съемках без мобильного, сообщает
Evening Express.
"Телефоны – это ужасно. Они токсичны, я думаю, что они нас убивают", — поделился 60-летний актер.
"Я ненавижу мой мобильный. Впервые за много лет я провел 14 благостных часов на работе без него", — добавил он, уточнив, что как будто снова попал в 1994 год.
Между дублями он "повторял текст, читал книгу и общался с людьми". По его словам, это было прекрасно.
Отец пятерых детей, Хью Грант рассказал также, что очень рад, что у него есть семья, и старается быть в душе "молодым папой", несмотря на возраст.
"Всем нужна семья. Я очень хорошо это сейчас понимаю", — отметил он.
Что касается романтических комедий, в которых он раньше снимался, большинство из них актер назвал "идиотскими".
Премьера "Отыграть назад", в котором также принимает участие Николь Кидман, запланирована на HBO на 25 октября.