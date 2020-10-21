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Против Порошенко возбудили дело о подготовке госпереворота
Уголовное дело о подготовке нового государственного переворота на Украине возбуждено в отношении экс-президента Петра Порошенко и его соратников, заявил депутат РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T21:05
2020-10-21T21:05
оппозиционная платформа - за жизнь
ренат кузьмин
петр порошенко
верховная рада украины
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости.</strong> Уголовное дело о подготовке нового государственного переворота на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> возбуждено в отношении экс-президента <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Петра Порошенко</a> и его соратников, заявил депутат Верховной рады от партии "<a href="http://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank" data-auto="true">Оппозиционная платформа – За жизнь</a>" <a href="http://ria.ru/person_Renat_Kuzmin/" target="_blank" data-auto="true">Ренат Кузьмин</a>.Кузьмин утверждает, что Порошенко и его окружение "готовится захватить государственную власть насильно, как это случилось во время "майдана", который был, по сути, государственным переворотом"."Публикую документы о регистрации в ЕРДР (Едином реестре досудебных расследований – ред.) и начале расследования по фактам незаконного захвата государственной власти, широкомасштабных хищений и легализации "грязных" денег организованной преступной группой в составе: (экс-депутата Рады Давида – ред.) Жвании, Порошенко, (бывшего временного исполняющего обязанности президента Украины Александра – ред.) Турчинова, (экс-премьера Арсения – ред.) Яценюка, (бывшего спикера Верховной рады Андрея – ред.) Парубия, (экс-главы МИД Павла – ред.) Климкина ... и прочих персонажей рангом помельче", - написал Кузьмин на своей странице в <a href="https://www.facebook.com/RRKuzmin/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook </a>в среду.Он также опубликовал сканкопии документов от офиса генерального прокурора, где указано, что дело возбуждено 1 октября.Ранее бывший депутат Верховной рады Украины от фракции "Партия регионов" <a href="http://ria.ru/person_David_ZHvanija/" target="_blank" data-auto="true">Давид Жвания</a> написал явку с повинной в Государственное бюро расследований (ГБР) о совершении им вместе с Порошенко, Турчиновым и Яценюком ряда преступлений. По его словам, ими были совершены преступления, подпадающие под статьи "создание преступной организации, участия в преступной организации и участия в преступлениях, совершаемых такой организацией", "действия, совершенные с целью захвата государственной власти", "злоупотребление властью".Ранее был возбужден ряд уголовных дел, связанных с Порошенко. По словам генпрокурора Украины <a href="http://ria.ru/person_irina-venediktova/" target="_blank" data-auto="true">Ирины Венедиктовой</a>, 17 дел, в которых фигурирует бывший глава государства, завел ее предшественник Руслан Рябошапка, еще четыре были возбуждены ею. Позднее Госбюро Украины сообщило, что ряд дел против Порошенко были закрыты в связи с отсутствием состава преступления. Венедиктова также заявила, что уголовные дела в отношении Порошенко дают ему определенный пиар, однако некоторые из них имеют серьезные основания.
https://ria.ru/20200919/poroshenko-1577490376.html
https://ria.ru/20200904/sanktsii-1576804417.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, ренат кузьмин, петр порошенко, верховная рада украины, украина, в мире

Против Порошенко возбудили дело о подготовке госпереворота

21:05 21.10.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко во время выступления накануне региональных выборов на Украине
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко во время выступления накануне региональных выборов на Украине - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Уголовное дело о подготовке нового государственного переворота на Украине возбуждено в отношении экс-президента Петра Порошенко и его соратников, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин.
Кузьмин утверждает, что Порошенко и его окружение "готовится захватить государственную власть насильно, как это случилось во время "майдана", который был, по сути, государственным переворотом".
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"Публикую документы о регистрации в ЕРДР (Едином реестре досудебных расследований – ред.) и начале расследования по фактам незаконного захвата государственной власти, широкомасштабных хищений и легализации "грязных" денег организованной преступной группой в составе: (экс-депутата Рады Давида – ред.) Жвании, Порошенко, (бывшего временного исполняющего обязанности президента Украины Александра – ред.) Турчинова, (экс-премьера Арсения – ред.) Яценюка, (бывшего спикера Верховной рады Андрея – ред.) Парубия, (экс-главы МИД Павла – ред.) Климкина ... и прочих персонажей рангом помельче", - написал Кузьмин на своей странице в Facebook в среду.
Он также опубликовал сканкопии документов от офиса генерального прокурора, где указано, что дело возбуждено 1 октября.
Ранее бывший депутат Верховной рады Украины от фракции "Партия регионов" Давид Жвания написал явку с повинной в Государственное бюро расследований (ГБР) о совершении им вместе с Порошенко, Турчиновым и Яценюком ряда преступлений. По его словам, ими были совершены преступления, подпадающие под статьи "создание преступной организации, участия в преступной организации и участия в преступлениях, совершаемых такой организацией", "действия, совершенные с целью захвата государственной власти", "злоупотребление властью".
Ранее был возбужден ряд уголовных дел, связанных с Порошенко. По словам генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, 17 дел, в которых фигурирует бывший глава государства, завел ее предшественник Руслан Рябошапка, еще четыре были возбуждены ею. Позднее Госбюро Украины сообщило, что ряд дел против Порошенко были закрыты в связи с отсутствием состава преступления. Венедиктова также заявила, что уголовные дела в отношении Порошенко дают ему определенный пиар, однако некоторые из них имеют серьезные основания.
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