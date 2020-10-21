https://ria.ru/20201021/goroda-1580749763.html

Опрос ВЦИОМ показал, как россияне оценивают изменение облика их городов

Большинство россиян отмечают, что за последние два-три года внешний облик их города или населенного пункта изменился в лучшую сторону, для 75% место их... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T00:58

2020-10-21T00:58

2020-10-21T00:58

россия

города

вциом

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Большинство россиян отмечают, что за последние два-три года внешний облик их города или населенного пункта изменился в лучшую сторону, для 75% место их проживания комфортно для них и их семьи, свидетельствуют результаты опроса <a href="http://ria.ru/organization_Vserossijjskijj_centr_izuchenija_obshhestvennogo_mnenija/" target="_blank" data-auto="true">ВЦИОМ</a> и Центра социального проектирования "Платформа".По данным исследования, большинство опрошенных (75%) полагают, что город или населенный пункт, в котором они проживают, скорее или очень комфортен для них и их семьи, для 24% скорее или совсем неудобен, остальные затруднились ответить.Также 72% граждан отметили, что за последние два-три года внешний облик их города или населенного пункта изменился в лучшую сторону, по мнению 17%, не изменился, 9% - изменился в худшую сторону.Чаще всего граждан раздражает в их населенном пункте небольшая возможность найти подходящую работу (41%), а также дефицит социальных сервисов - медицины, детских садов и тому подобного (32%), упадок местной экономики (31%), плохое состояние городской инфраструктуры (29%), плохая экология и неразвитость транспортной инфраструктуры внутри города (по 28% соответственно).Как указано в опросе, большинство респондентов (82%) чаще удовлетворены состоянием различных объектов города или населенного пункта, 18% придерживаются обратного мнения.Отмечается, что почти половина респондентов (47%) уверена, что в современных городах нужно развивать малоэтажное строительство и увеличивать количество частных домов, 39% выступают за высотное строительство и компактное расселение жителей.Абсолютное большинство россиян (90%) не задумывалось о переезде в другой город в период ограничений на фоне пандемии, 9% задумывались об этом, остальные затруднились ответить.Всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ проводился 6 октября среди 1,6 тысячи человек старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20201005/zarplata-1578197900.html

https://ria.ru/20201001/ekskursii-1578054334.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, города, вциом, москва, общество