https://ria.ru/20201021/geolokatsiya-1580743846.html
Эксперт рассказал, кому лучше не давать доступ к вашей геолокации
Адвокат Элеонора Абеле в беседе с агентством "Прайм" рассказала, кому лучше не давать доступ к вашей геолокации. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T03:20
2020-10-21T03:20
2020-10-21T08:55
элеонора абеле
россия
gps
технологии
общество
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Кому лучше не давать доступ к вашей геолокации?
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости</strong>. Адвокат Элеонора Абеле в беседе с агентством "<a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201021/832192479.html" target="_blank">Прайм</a>" рассказала, кому лучше не давать доступ к вашей геолокации.По словам юриста, мотивы слежки по геолокации в основном носят коммерческий и частный характер: ее могут осуществлять различные компании, которым вы сами разрешаете это делать при установке мобильных приложений. Однако, утверждает собеседница агентства, иностранные через официальные гугл-приложения также могут использовать слежку."Чтобы не допустить слежки по геолокации, лучше без надобности не включать <a href="http://ria.ru/product_GPS/" target="_blank" data-auto="true">GPS</a> на смартфоне и отключить все геометки в настройках камеры. Когда устанавливаете приложения, часто случается, что появляется настойчивое предложение согласиться на определение местоположения", — отмечает Абеле.Однако иногда отслеживание местоположения может оказаться полезным, заключила она.
https://ria.ru/20201020/slezhka-1580566636.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элеонора абеле, россия, gps, технологии, общество