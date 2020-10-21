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https://ria.ru/20201021/geolokatsiya-1580743846.html
Эксперт рассказал, кому лучше не давать доступ к вашей геолокации
Адвокат Элеонора Абеле в беседе с агентством "Прайм" рассказала, кому лучше не давать доступ к вашей геолокации. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T03:20
2020-10-21T08:55
элеонора абеле
россия
gps
технологии
общество
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Кому лучше не давать доступ к вашей геолокации?
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости</strong>. Адвокат Элеонора Абеле в беседе с агентством "<a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201021/832192479.html" target="_blank">Прайм</a>" рассказала, кому лучше не давать доступ к вашей геолокации.По словам юриста, мотивы слежки по геолокации в основном носят коммерческий и частный характер: ее могут осуществлять различные компании, которым вы сами разрешаете это делать при установке мобильных приложений. Однако, утверждает собеседница агентства, иностранные через официальные гугл-приложения также могут использовать слежку."Чтобы не допустить слежки по геолокации, лучше без надобности не включать <a href="http://ria.ru/product_GPS/" target="_blank" data-auto="true">GPS</a> на смартфоне и отключить все геометки в настройках камеры. Когда устанавливаете приложения, часто случается, что появляется настойчивое предложение согласиться на определение местоположения", — отмечает Абеле.Однако иногда отслеживание местоположения может оказаться полезным, заключила она.
https://ria.ru/20201020/slezhka-1580566636.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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элеонора абеле, россия, gps, технологии, общество

Эксперт рассказал, кому лучше не давать доступ к вашей геолокации

03:20 21.10.2020 (обновлено: 08:55 21.10.2020)
 
CC0 / TeroVesalainen / Смартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
CC0 / TeroVesalainen /
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Адвокат Элеонора Абеле в беседе с агентством "Прайм" рассказала, кому лучше не давать доступ к вашей геолокации.
По словам юриста, мотивы слежки по геолокации в основном носят коммерческий и частный характер: ее могут осуществлять различные компании, которым вы сами разрешаете это делать при установке мобильных приложений. Однако, утверждает собеседница агентства, иностранные через официальные гугл-приложения также могут использовать слежку.
"Чтобы не допустить слежки по геолокации, лучше без надобности не включать GPS на смартфоне и отключить все геометки в настройках камеры. Когда устанавливаете приложения, часто случается, что появляется настойчивое предложение согласиться на определение местоположения", — отмечает Абеле.
Однако иногда отслеживание местоположения может оказаться полезным, заключила она.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Вчера, 02:15
Эксперт рассказал, как полностью отключить слежку по смартфону
 
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Элеонора АбелеРоссияGPSТехнологииОбщество
 
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