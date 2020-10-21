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Поставки "Газпрома" в Германию в октябре превысили показатели 2019 года
Поставки "Газпрома" в Германию в августе, сентябре и первых двух декадах октября превысили объемы за аналогичные периоды прошлого года, говорится в релизе... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T16:15
2020-10-21T16:29
россия
газпром
германия
экономика
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Поставки "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпрома</a>" в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a> в августе, сентябре и первых двух декадах октября превысили объемы за аналогичные периоды прошлого года, говорится в релизе компании.По сообщению "Газпрома", глава компании <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Miller/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Миллер</a> в режиме видео-конференц-связи встретился с председателем правления немецкой VNG AG Ульфом Хайтмюллером."Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества. Было отмечено, что объемы газа, поставленные "Газпромом" в Германию в августе, сентябре и двух декадах октября, превысили аналогичные показатели 2019 года, соответственно, на 30,1%, 6,4% и 7,3%", - говорится в релизе."Газпром" и VNG Handel&amp;Vertrieb (дочерняя компания VNG AG) подписали основные условия поставок газа в прошлом году. Согласно документу, в 2021–2022 годах российская компания будет поставлять до 3,5 миллиарда кубометров газа в год. Кроме того, в 2013 году "Газпром" и VNG подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве, которое действует до конца 2029 года.Миллер и Хайтмюллер обсудили также совместную работу компаний по проекту создания подземного хранилища газа (ПХГ) "Йемгум" на северо-западе Германии. В августе этого года строительство ПХГ завершилось и хранилище было выведено на проектную емкость – 900 миллионов кубометров."Рост объемов хранения повышает надежность поставок газа потребителям во время пикового зимнего спроса", - отмечает "Газпром".
https://ria.ru/20201020/temnota-1580576282.html
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россия, газпром, германия, экономика

Поставки "Газпрома" в Германию в октябре превысили показатели 2019 года

16:15 21.10.2020 (обновлено: 16:29 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУчасток магистрального газопровода в городе Любмин, Германия
Участок магистрального газопровода в городе Любмин, Германия - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Поставки "Газпрома" в Германию в августе, сентябре и первых двух декадах октября превысили объемы за аналогичные периоды прошлого года, говорится в релизе компании.
По сообщению "Газпрома", глава компании Алексей Миллер в режиме видео-конференц-связи встретился с председателем правления немецкой VNG AG Ульфом Хайтмюллером.
"Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества. Было отмечено, что объемы газа, поставленные "Газпромом" в Германию в августе, сентябре и двух декадах октября, превысили аналогичные показатели 2019 года, соответственно, на 30,1%, 6,4% и 7,3%", - говорится в релизе.
"Газпром" и VNG Handel&Vertrieb (дочерняя компания VNG AG) подписали основные условия поставок газа в прошлом году. Согласно документу, в 2021–2022 годах российская компания будет поставлять до 3,5 миллиарда кубометров газа в год. Кроме того, в 2013 году "Газпром" и VNG подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве, которое действует до конца 2029 года.
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Миллер и Хайтмюллер обсудили также совместную работу компаний по проекту создания подземного хранилища газа (ПХГ) "Йемгум" на северо-западе Германии. В августе этого года строительство ПХГ завершилось и хранилище было выведено на проектную емкость – 900 миллионов кубометров.
"Рост объемов хранения повышает надежность поставок газа потребителям во время пикового зимнего спроса", - отмечает "Газпром".
 
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