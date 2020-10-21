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В Британии мужчина распылил неизвестный газ в трех помещениях
По меньшей мере 15 человек пострадали после того, как мужчина в маске распылил неизвестное вещество в трех помещениях в графстве Уэст-Мидлендс в Великобритании, РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T14:57
2020-10-21T14:57
уэст-мидлендс
великобритания
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> По меньшей мере 15 человек пострадали после того, как мужчина в маске распылил неизвестное вещество в трех помещениях в графстве <a href="http://ria.ru/location_West_Midlands/" target="_blank" data-auto="true">Уэст-Мидлендс</a> в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>, сообщила местная полиция.По данным полиции, вещество было распылено в трех коммерческих помещениях после 19.00 во вторник (21.00 мск). Как сообщают местные СМИ, речь идет о Pizza Hut, McDonald's и магазине Tesco."На месте медики оказали помощь 14 людям с затруднением дыханием, еще один был доставлен в больницу", - сообщается в пресс-релизе полиции.Эксперты исследовали каждое помещение, чтобы установить, какое вещество использовал злоумышленник. Полиция изучает записи наружного видеонаблюдения и общается со свидетелями.
https://ria.ru/20201021/tramp-1580758742.html
уэст-мидлендс
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уэст-мидлендс, великобритания, в мире

В Британии мужчина распылил неизвестный газ в трех помещениях

14:57 21.10.2020
 
© REUTERS / Simon DawsonПолиция в центре Лондона
Полиция в центре Лондона - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© REUTERS / Simon Dawson
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. По меньшей мере 15 человек пострадали после того, как мужчина в маске распылил неизвестное вещество в трех помещениях в графстве Уэст-Мидлендс в Великобритании, сообщила местная полиция.
По данным полиции, вещество было распылено в трех коммерческих помещениях после 19.00 во вторник (21.00 мск). Как сообщают местные СМИ, речь идет о Pizza Hut, McDonald's и магазине Tesco.
"На месте медики оказали помощь 14 людям с затруднением дыханием, еще один был доставлен в больницу", - сообщается в пресс-релизе полиции.
Эксперты исследовали каждое помещение, чтобы установить, какое вещество использовал злоумышленник. Полиция изучает записи наружного видеонаблюдения и общается со свидетелями.
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