https://ria.ru/20201021/gaz-1580830857.html

В Британии мужчина распылил неизвестный газ в трех помещениях

По меньшей мере 15 человек пострадали после того, как мужчина в маске распылил неизвестное вещество в трех помещениях в графстве Уэст-Мидлендс в Великобритании, РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T14:57

2020-10-21T14:57

2020-10-21T14:57

уэст-мидлендс

великобритания

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> По меньшей мере 15 человек пострадали после того, как мужчина в маске распылил неизвестное вещество в трех помещениях в графстве <a href="http://ria.ru/location_West_Midlands/" target="_blank" data-auto="true">Уэст-Мидлендс</a> в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>, сообщила местная полиция.По данным полиции, вещество было распылено в трех коммерческих помещениях после 19.00 во вторник (21.00 мск). Как сообщают местные СМИ, речь идет о Pizza Hut, McDonald's и магазине Tesco."На месте медики оказали помощь 14 людям с затруднением дыханием, еще один был доставлен в больницу", - сообщается в пресс-релизе полиции.Эксперты исследовали каждое помещение, чтобы установить, какое вещество использовал злоумышленник. Полиция изучает записи наружного видеонаблюдения и общается со свидетелями.

https://ria.ru/20201021/tramp-1580758742.html

уэст-мидлендс

великобритания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уэст-мидлендс, великобритания, в мире