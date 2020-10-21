https://ria.ru/20201021/gaz-1580757278.html

В Татарстане в жилом доме произошел взрыв газа

Хлопок газа без горения произошёл в ночь на среду в квартире одного из домов города Бавлы в Татарстане, пострадал один человек, сообщает главное управление МЧС... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T07:50

2020-10-21T07:50

2020-10-21T07:51

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика татарстан (татарстан)

происшествия

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<strong>КАЗАНЬ, 21 окт - РИА Новости.</strong> Хлопок газа без горения произошёл в ночь на среду в квартире одного из домов города Бавлы в <a href="https://ria.ru/location_Tatarstan/" target="_blank">Татарстане</a>, пострадал один человек, сообщает главное управление МЧС России по республике.По прибытию пожарные установили, что в результате хлопка газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на третьем этаже произошло повреждение остекления на кухне и разрушение межквартирной перегородки (из гипсовых плит, не несущая) между двумя двухкомнатными квартирами, в которых проживают три человека. Дальнейших разрушений, по информации МЧС, нет, несущие конструкции не повреждены.В ведомстве отметили, что в результате происшествия пострадал мужчина 1983 года рождения, который после оказания медицинской помощи отпущен домой, госпитализация не потребовалась.Эвакуация жителей не проводилась. Причина происшествия устанавливается.Всего к ликвидации последствий привлекались 36 человек и 13 единиц техники.

https://realty.ria.ru/20200930/dengi-1578007715.html

https://ria.ru/20201002/vosstanovlenie-1578105586.html

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан), происшествия