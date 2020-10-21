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В Татарстане в жилом доме произошел взрыв газа
Хлопок газа без горения произошёл в ночь на среду в квартире одного из домов города Бавлы в Татарстане, пострадал один человек, сообщает главное управление МЧС... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T07:50
2020-10-21T07:51
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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<strong>КАЗАНЬ, 21 окт - РИА Новости.</strong> Хлопок газа без горения произошёл в ночь на среду в квартире одного из домов города Бавлы в <a href="https://ria.ru/location_Tatarstan/" target="_blank">Татарстане</a>, пострадал один человек, сообщает главное управление МЧС России по республике.По прибытию пожарные установили, что в результате хлопка газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на третьем этаже произошло повреждение остекления на кухне и разрушение межквартирной перегородки (из гипсовых плит, не несущая) между двумя двухкомнатными квартирами, в которых проживают три человека. Дальнейших разрушений, по информации МЧС, нет, несущие конструкции не повреждены.В ведомстве отметили, что в результате происшествия пострадал мужчина 1983 года рождения, который после оказания медицинской помощи отпущен домой, госпитализация не потребовалась.Эвакуация жителей не проводилась. Причина происшествия устанавливается.Всего к ликвидации последствий привлекались 36 человек и 13 единиц техники.
https://realty.ria.ru/20200930/dengi-1578007715.html
https://ria.ru/20201002/vosstanovlenie-1578105586.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан), происшествия

В Татарстане в жилом доме произошел взрыв газа

07:50 21.10.2020 (обновлено: 07:51 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкДежурная часть МЧС в Тамбове
Дежурная часть МЧС в Тамбове - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КАЗАНЬ, 21 окт - РИА Новости. Хлопок газа без горения произошёл в ночь на среду в квартире одного из домов города Бавлы в Татарстане, пострадал один человек, сообщает главное управление МЧС России по республике.
"В 02.22 21 октября… поступило сообщение о хлопке газового баллона в квартире в городе Бавлы, улица Хади Такташ, дом 10. Силы и средства Бавлинского пожарно-спасательного гарнизона реагировали по вызову №1", - говорится в сообщении.
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По прибытию пожарные установили, что в результате хлопка газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на третьем этаже произошло повреждение остекления на кухне и разрушение межквартирной перегородки (из гипсовых плит, не несущая) между двумя двухкомнатными квартирами, в которых проживают три человека. Дальнейших разрушений, по информации МЧС, нет, несущие конструкции не повреждены.
В ведомстве отметили, что в результате происшествия пострадал мужчина 1983 года рождения, который после оказания медицинской помощи отпущен домой, госпитализация не потребовалась.
Эвакуация жителей не проводилась. Причина происшествия устанавливается.
Всего к ликвидации последствий привлекались 36 человек и 13 единиц техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Татарстан (Татарстан)Происшествия
 
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