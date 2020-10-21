Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201021/galaktika-1580823905.html
Впервые измерена скорость вращения черной дыры в центре нашей Галактики
Американские астрофизики впервые смогли рассчитать скорость вращения сверхмассивной черной дыры, расположенной в центре галактики Млечный Путь. Результаты... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T14:22
2020-10-21T14:22
риа наука
астрофизика
физика
открытия - риа наука
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580814549_0:31:1281:751_1400x0_80_0_0_73cad08a49cd50373013cf0f1bbdaa1e.jpg
<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. </strong>Американские астрофизики впервые смогли рассчитать скорость вращения сверхмассивной черной дыры, расположенной в центре галактики Млечный Путь. Результаты исследования <a href="https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/abb9b4">опубликованы</a> в журнале The Astrophysical Journal Letters.В центре нашей Галактики находится сверхмассивная черная дыра Стрелец А (SgrA*). За ее открытие ученым Райнхарду Гензелю и Андреа Гез в этом году была присуждена Нобелевская премия по физике. Они же вычислили, что масса SgrA* составляет около четырех миллионов солнечных масс.Второй важнейший параметр, характеризующий черную дыру и имеющий важное значение при формировании и эволюции галактики — скорость вращения, или спин, до последнего времени был неизвестен. Влияние вращения черной дыры на орбиты ближайших звезд незначительно, поэтому его трудно измерить напрямую.Вместо этого исследователи из Центра астрофизики Гарвардского и Смитсоновского института (CfA) и Центра междисциплинарных исследований и исследований в области астрофизики <a href="http://ria.ru/organization_Severo_zapadnyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Северо-Западного университета</a> (CIERA) изучили орбиты и пространственное распределение S-звезд — ближайших к черной дыре звезд, вращающихся вокруг нее.Авторы установили, что S-звезды организованы в две плоскости типа звездных дисков, вращающихся в разных направлениях. По мнению исследователей, это указывает на то, что скорость вращения самой SgrA* невелика — если бы она обладала значительным вращением, орбитальные плоскости звезд со временем испытывали бы смещение, но этого не наблюдается. По оценкам ученых спин черной дыры составляет не более 0,1."Для нашего исследования мы использовали недавно обнаруженные S-звезды, чтобы показать, что спин черной дыры SgrA* меньше, чем 10 процентов от ее максимального значения, что соответствует вращению со скоростью света, — приводятся в пресс-релизе CfA слова одного из двух авторов исследования профессора Абрахама Леба (Abraham Loeb). — В противном случае общие орбитальные плоскости этих звезд не оставались бы выровненными в течение их жизни, как мы это видим сегодня"."Черные дыры выделяют огромное количество энергии, которая удаляет газ из галактик", — продолжает второй автор статьи Джакомо Фраджионе (Giacomo Fragione) из CIERA.При этом образуются мощные пучки лучей — квазарные струи, или джеты. Но авторы считают, что от сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути вряд ли стоит ожидать таких струй, так как она слишком медленно вращается."Считается, что струи приводятся в движение быстро вращающимися черными дырами, которые действуют как гигантские маховики", — объясняет Леб.Ученые надеются, что более точные данные о скорости вращения черной дыры SgrA* они смогут получить, когда будет полностью реализован проект по созданию глобальной сети радиотелескопов Телескоп горизонта событий (Event Horizon Telescope), цель которого — наблюдение за непосредственным окружением сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути.
https://ria.ru/20201020/galaktika-1580682349.html
https://ria.ru/20201012/zvezda-1579434892.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580814549_119:0:1160:781_1400x0_80_0_0_920ec0419672f0e67effa7a69e366d22.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
астрофизика, физика, открытия - риа наука, космос - риа наука

Впервые измерена скорость вращения черной дыры в центре нашей Галактики

14:22 21.10.2020
 
© ESO/L. Calçada/spaceengine.orgРезультаты моделирования вращения звезд вокруг сверхмассивной черной дыры SgrA*, расположенной в центре Млечного Пути
Результаты моделирования вращения звезд вокруг сверхмассивной черной дыры SgrA*, расположенной в центре Млечного Пути - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© ESO/L. Calçada/spaceengine.org
Результаты моделирования вращения звезд вокруг сверхмассивной черной дыры SgrA*, расположенной в центре Млечного Пути
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Американские астрофизики впервые смогли рассчитать скорость вращения сверхмассивной черной дыры, расположенной в центре галактики Млечный Путь. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters.
В центре нашей Галактики находится сверхмассивная черная дыра Стрелец А (SgrA*). За ее открытие ученым Райнхарду Гензелю и Андреа Гез в этом году была присуждена Нобелевская премия по физике. Они же вычислили, что масса SgrA* составляет около четырех миллионов солнечных масс.
Второй важнейший параметр, характеризующий черную дыру и имеющий важное значение при формировании и эволюции галактики — скорость вращения, или спин, до последнего времени был неизвестен. Влияние вращения черной дыры на орбиты ближайших звезд незначительно, поэтому его трудно измерить напрямую.
Вместо этого исследователи из Центра астрофизики Гарвардского и Смитсоновского института (CfA) и Центра междисциплинарных исследований и исследований в области астрофизики Северо-Западного университета (CIERA) изучили орбиты и пространственное распределение S-звезд — ближайших к черной дыре звезд, вращающихся вокруг нее.
Авторы установили, что S-звезды организованы в две плоскости типа звездных дисков, вращающихся в разных направлениях. По мнению исследователей, это указывает на то, что скорость вращения самой SgrA* невелика — если бы она обладала значительным вращением, орбитальные плоскости звезд со временем испытывали бы смещение, но этого не наблюдается. По оценкам ученых спин черной дыры составляет не более 0,1.
Оболочечные структуры Млечного Пути, образовавшиеся при столкновении - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Вчера, 16:38РИА Наука
Обнаружены доказательства столкновения Млечного Пути с другой галактикой
"Для нашего исследования мы использовали недавно обнаруженные S-звезды, чтобы показать, что спин черной дыры SgrA* меньше, чем 10 процентов от ее максимального значения, что соответствует вращению со скоростью света, — приводятся в пресс-релизе CfA слова одного из двух авторов исследования профессора Абрахама Леба (Abraham Loeb). — В противном случае общие орбитальные плоскости этих звезд не оставались бы выровненными в течение их жизни, как мы это видим сегодня".
"Черные дыры выделяют огромное количество энергии, которая удаляет газ из галактик", — продолжает второй автор статьи Джакомо Фраджионе (Giacomo Fragione) из CIERA.
При этом образуются мощные пучки лучей — квазарные струи, или джеты. Но авторы считают, что от сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути вряд ли стоит ожидать таких струй, так как она слишком медленно вращается.
"Считается, что струи приводятся в движение быстро вращающимися черными дырами, которые действуют как гигантские маховики", — объясняет Леб.
Ученые надеются, что более точные данные о скорости вращения черной дыры SgrA* они смогут получить, когда будет полностью реализован проект по созданию глобальной сети радиотелескопов Телескоп горизонта событий (Event Horizon Telescope), цель которого — наблюдение за непосредственным окружением сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути.
Художественное представление звезды, испытывающей спагеттификацию, когда ее засасывает сверхмассивная черная дыра во время приливного разрушения - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 16:14РИА Наука
Астрономы впервые наблюдали смерть звезды в черной дыре
 
РИА НаукаастрофизикафизикаОткрытия - РИА НаукаКосмос - РИА Наука
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17Пушков оценил возможный ввод турецких войск в Карабах
00:59В МИД Армении назвали единственный путь решения проблемы Карабаха
00:40В США россиянина обвинили в сговоре для контрабанды электроники
00:34Бывшего замглавы Росгвардии задержали подозрению в мошенничестве
00:22Фанаты "Бэтмена" выяснили время действия нового фильма по фото со съемок
00:15В Грузии освободили 43 заложника из захваченного банка
00:11Путин в четверг выступит на заседании Валдайского клуба по видеосвязи
00:00СМИ: захватчик банка в Грузии выехал к Абхазии с тремя заложниками
23:59В Росгвардии прокомментировали задержание экс-замглавы ведомства Милейко
23:54В Петербурге продлили школьные каникулы
23:42В США объяснили отказ продлевать ДСНВ без всяких условий
23:18Спецпосланник Трампа заявил, что Россия и США близки в продлению ДСНВ
23:04В Москве умерли 66 пациентов с коронавирусом
23:03В США задержали мужчину, угрожавшего похитить Байдена
22:59США хотят подарить Болгарии два списанных истребителя F-16
22:53СМИ: к дому Зеленского стянули силовиков из-за протестов в Киеве
22:47Онищенко ответил на заявления о неэффективности перчаток против COVID-19
22:46Помощник Алиева назвал немецкую газету Bild желтой прессой
22:33Европарламент призвал как можно скорее ввести санкции против Лукашенко
22:10Власти Греции заявили о критической ситуации с коронавирусом
Лента новостейМолния