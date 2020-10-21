https://ria.ru/20201021/gagarina-1580869787.html

Гагарину раскритиковали за "торчащие кости" на фото

Новая фотография певицы Полины Гагариной в Instagram вызвала критику со стороны поклонников. Пользователи Сети упрекнули девушку в чрезмерной худобе. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T17:34

2020-10-21T17:34

2020-10-21T17:34

шоубиз

полина гагарина

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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости</strong>. Новая фотография певицы Полины Гагариной в <a href="https://www.instagram.com/p/CGfFkw-n3XI/" target="_blank">Instagram</a> вызвала критику со стороны поклонников. Пользователи Сети упрекнули девушку в чрезмерной худобе.В кадре исполнительница предстала сидящей на диване в коротком кожаном черном платье с белым кружевным воротником. Образ артистки дополнили высокие сапоги на каблуке.- Настроение – Питер, - подписала знаменитость черно-белый снимок.Поклонники <a href="https://ria.ru/person_Polina_Gagarina" target="_blank">Полины Гагариной</a> отметили, что ноги на ее новой фотографии выглядят слишком худыми, и раскритиковали звезду за пугающую стройность:- А что у вас с коленками? Вид не для селфи.- Красотка! Но очень худые ноги! Эти острые коленки все портят! Девчонки! Худейте с умом! Потом аукнется!- Господи! Что у Вас с ногами происходит? То ли отфотошопили, то ли истощали.

https://ria.ru/20200927/gagarina-1577836881.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

полина гагарина