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https://ria.ru/20201021/frantsiya-1580794682.html
Во Франции СМИ получило угрозы после публикации карикатуры Charlie Hebdo
Региональная французская газета Nouvelle République получала угрозы после публикации карикатуры на пророка Мухаммеда сатирического журнала Charlie Hebdo,... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T12:10
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убийство учителя во франции
франция
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Региональная французская газета Nouvelle République получала угрозы после публикации карикатуры на пророка Мухаммеда сатирического журнала Charlie Hebdo, редакция подала жалобу, заявил главный редактор издания.Издание опубликовало карикатуру журнала на первой полосе в воскресенье на фоне резонансного убийства учителя истории. Заголовок первой полосы состоит из одного слова: "Чудовищно!".По словам главреда издания, при помощи публикации в редакции хотели "сказать "нет" варварству, снова выразить поддержку свободе слова, республиканским ценностям и светскому характеру государства". При этом он подчеркнул, что в издании всегда уважительно относились к вере и "связи каждого с духовным".Он указал, что после появления таких угроз в редакции приняли решения подать жалобу. По информации радиостанции Europe 1, автор одного из сообщений призывал остерегаться "огня". После поданного заявления прокуратура города Шатору завела дела, расследованием занимается уголовная полиция Лиможа.Злоумышленник вечером 16 октября обезглавил преподавателя истории около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a>. Нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. Расследованием дела занимается антитеррористический отдел прокуратуры.На следующий день глава антитеррористической прокуратуры <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> Жан-Франсуа Рикар заявил, что человек, совершивший нападение, родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.По данным СМИ, убийство могло быть связано с инцидентом в школе, где работал преподаватель. Сообщается, что 5 октября он проводил урок, на котором обсуждалась свобода слова. Учитель показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> назвал произошедшее террористических актом.
https://ria.ru/20201020/erdogan-1580657112.html
https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html
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В пригороде Парижа обезглавлен учитель: жестокое убийство из-за шаржа
Возле школы на окраине Парижа обезглавлен учитель. По данным СМИ, он показал карикатуру на пророка Мухаммеда на уроке по теме свободы слова. Это вызвало гнев у ряда родителей-мусульман. Преступник был вооружен ножом. Он отрезал голову жертве и выложил кадры в интернет. Им оказался российский гражданин чеченского происхождения Абдуллах Анзоров. В ходе расследования уже задержаны девять человек. В ближайшие дни в Париже состоится национальная церемония прощания с учителем.
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убийство учителя во франции, франция, в мире

Во Франции СМИ получило угрозы после публикации карикатуры Charlie Hebdo

12:10 21.10.2020 (обновлено: 12:12 21.10.2020)
 
© REUTERS / Pascal RossignolФотография учителя истории Самюэля Пати, убитого в Конфлан-Сент-Онорин (департамент Ивелин)
Фотография учителя истории Самюэля Пати, убитого в Конфлан-Сент-Онорин (департамент Ивелин) - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© REUTERS / Pascal Rossignol
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Региональная французская газета Nouvelle République получала угрозы после публикации карикатуры на пророка Мухаммеда сатирического журнала Charlie Hebdo, редакция подала жалобу, заявил главный редактор издания.
Издание опубликовало карикатуру журнала на первой полосе в воскресенье на фоне резонансного убийства учителя истории. Заголовок первой полосы состоит из одного слова: "Чудовищно!".

"На (публикацию – ред.) был огромный отклик, в основном в социальных сетях. Было 99,99% положительных отзывов ("Браво!", "Выстоим", "Гордимся"), но и некоторое число угроз. Это четыре или пять недвусмысленных сообщений в Facebook", - заявил в эфире телеканала BFMTV журналист Кристоф Эриго.

По словам главреда издания, при помощи публикации в редакции хотели "сказать "нет" варварству, снова выразить поддержку свободе слова, республиканским ценностям и светскому характеру государства". При этом он подчеркнул, что в издании всегда уважительно относились к вере и "связи каждого с духовным".
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Он указал, что после появления таких угроз в редакции приняли решения подать жалобу. По информации радиостанции Europe 1, автор одного из сообщений призывал остерегаться "огня". После поданного заявления прокуратура города Шатору завела дела, расследованием занимается уголовная полиция Лиможа.
Злоумышленник вечером 16 октября обезглавил преподавателя истории около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. Расследованием дела занимается антитеррористический отдел прокуратуры.
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На следующий день глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что человек, совершивший нападение, родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.
По данным СМИ, убийство могло быть связано с инцидентом в школе, где работал преподаватель. Сообщается, что 5 октября он проводил урок, на котором обсуждалась свобода слова. Учитель показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористических актом.
 
Убийство учителя во ФранцииФранцияВ мире
 
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