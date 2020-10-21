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Папа Римский поддержал гражданские союзы между однополыми парами
Папа Римский Франциск заявил, что однополые пары должны иметь возможность оформлять свои отношения в форме гражданского союза, поскольку "имеют право на семью". РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T18:52
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папа римский
франциск (хорхе марио бергольо)
в мире
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<strong>РИМ, 21 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Papa_Rimskijj/" target="_blank" data-auto="true">Папа Римский</a> <a href="http://ria.ru/person_Francisk_I_KHorkhe_Mario_Bergolo/" target="_blank" data-auto="true">Франциск</a> заявил, что однополые пары должны иметь возможность оформлять свои отношения в форме гражданского союза, поскольку "имеют право на семью".Понтифик заявил об этом в документальном фильме "Франциск" американского режиссера Евгения Афинеевского. Премьера картины состоялась в среду в рамках Римского кинофестиваля.
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папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), в мире

Папа Римский поддержал гражданские союзы между однополыми парами

18:52 21.10.2020 (обновлено: 22:32 21.10.2020)
 
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РИМ, 21 окт – РИА Новости. Папа Римский Франциск заявил, что однополые пары должны иметь возможность оформлять свои отношения в форме гражданского союза, поскольку "имеют право на семью".
Понтифик заявил об этом в документальном фильме "Франциск" американского режиссера Евгения Афинеевского. Премьера картины состоялась в среду в рамках Римского кинофестиваля.
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"Гомосексуалисты имеют право быть в семье. Они дети Божьи и имеют право на семью. Никто не должен быть исключен. Что мы должны сделать - это принять закон о гражданских союзах. Таким образом, гомосексуалисты будут пользоваться правовой защитой", - приводит слова из интервью папы Франциска газета Il Corriere della Sera.

 
Папа РимскийФранциск (Хорхе Марио Бергольо)В мире
 
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