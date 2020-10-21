https://ria.ru/20201021/frantsisk-1580887297.html

Папа Римский поддержал гражданские союзы между однополыми парами

Папа Римский Франциск заявил, что однополые пары должны иметь возможность оформлять свои отношения в форме гражданского союза, поскольку "имеют право на семью". РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T18:52

2020-10-21T18:52

2020-10-21T22:32

папа римский

франциск (хорхе марио бергольо)

в мире

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<strong>РИМ, 21 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Papa_Rimskijj/" target="_blank" data-auto="true">Папа Римский</a> <a href="http://ria.ru/person_Francisk_I_KHorkhe_Mario_Bergolo/" target="_blank" data-auto="true">Франциск</a> заявил, что однополые пары должны иметь возможность оформлять свои отношения в форме гражданского союза, поскольку "имеют право на семью".Понтифик заявил об этом в документальном фильме "Франциск" американского режиссера Евгения Афинеевского. Премьера картины состоялась в среду в рамках Римского кинофестиваля.

https://radiosputnik.ria.ru/20200911/frantsisk-1577087467.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), в мире