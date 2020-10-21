https://ria.ru/20201021/fotografii-1580754683.html

У сына Байдена нашли фотографии несовершеннолетних, заявил адвокат Трампа

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что в ноутбуке сына кандидата на пост главы государства Джо Байдена нашли материалы сексуального... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T06:19

2020-10-21T06:19

2020-10-21T09:12

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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Адвокат президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> Дональда Трампа <a href="http://ria.ru/person_Rudi_Dzhuliani/" target="_blank" data-auto="true">Руди Джулиани</a> заявил, что в ноутбуке сына кандидата на пост главы государства <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> нашли материалы сексуального характера, связанные с несовершеннолетними девочками.Юрист обнародовал сообщения, которые, как отмечает газета <u><a href="https://www.washingtonexaminer.com/">Washington Examiner</a></u>, Байден-младший писал отцу об отношениях с Хэлли Байден (вдовой своего брата), в эфире программы <a href="https://www.newsmax.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Newsmax</a>.Из слов Джулиани следует, что <a href="http://ria.ru/person_khanter-bayden/" target="_blank" data-auto="true">Хантер Байден</a> писал отцу, что Хэлли Байден обвинила его в неподобающем поведении с несовершеннолетними — ей не понравилось, что голый Хантер разговаривал по Facetime c 14-летней девочкой, имя которой в переписке намеренно скрыли. При этом из той же беседы, как утверждается, можно заключить, что сама девочка этот инцидент отрицала.Адвокат отметил, что, помимо этих сообщений, в компьютере Байдена-младшего нашли "многочисленные фотографии несовершеннолетних". Юрист также добавил, что все материалы он направил в полицию штата <u><a href="http://ria.ru/location_StateofDelaware/">Делавэр</a></u>.Переписка стала доступна после того, как хозяин ремонтной мастерской, в которой оказался ноутбук сына кандидата в президенты США от демократов, сделал копию жесткого диска и передал ее Джулиани.На прошлой неделе газета <a href="https://nypost.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">New York Post</a> опубликовала ряд материалов, якобы основанных на этой переписке. Утверждается, что одно из писем Байдену-младшему направил советник руководства украинской энергокомпании Burisma Вадим Пожарский. В послании он благодарит адресата за встречу с Байденом-старшим.В другом письме Пожарский просит Байдена-младшего подумать, как тот может "использовать свое влияние" для помощи компании. Эти откровения противоречат заявлениям Джо Байдена, что он никак не связан с работой сына на Burisma. Сообщалось, что сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> уже изъяли ноутбук и жесткий диск по ордеру большого жюри.Хантер Байден работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Трампа</a> подозревают, что он использовал отца с лоббистскими целями. Кроме того, они обвиняют Байдена-старшего в давлении на власти <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> с целью уволить генпрокурора <a href="http://ria.ru/person_Viktor_SHokin/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Шокина</a>, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает. Демократы назвали публикацию кампанией Кремля.

https://ria.ru/20201021/fbr-1580752092.html

https://ria.ru/20201018/bayden-1580399995.html

Ден Валерьевич Неудивительно. Штаты - страна педофилов, зоофилов и некрофилов 138

Владимир Лушников Что мне нравится у дурковатых англосаксонцев... Фотки несовершеннолетних в ноутбуке, это кошмар. А в какой-то гейропейской стране, голых взрослых дядек и теток выстроили перед несовершеннолетними и рассказывают устройство интимных органов, это нормально!!!))) 79

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москва

сша

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хантер байден, руди джулиани, дональд трамп, джо байден, москва, сша, украина, в мире