Небензя возмутился демонстрацией флага Косово на заседании Совбеза ООН
18:48 21.10.2020 (обновлено: 20:51 21.10.2020)
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
ООН, 21 окт — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя указал на нарушение правил представителем Косово, которая выступила на заседании Совбеза на фоне желто-голубого флага непризнанной республики.
"Я как председатель Совета хотел бы отметить недопустимость нарушения правил участия в заседании Совета со стороны приглашенного на заседание из Косово по правилу 39 временных правил процедуры Совета. В очередной раз мы видим на экране атрибуты так называемой "государственности" Косово", — сказал Небензя, председательствующий в СБ ООН.
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Дипломат напомнил, что в Совете существуют правила участия в заседаниях представителей Косово, и они должны соблюдаться.
Он подчеркнул, что нарушения поставят под вопрос согласие России на приглашение представителя Косово на следующее заседание.
Представитель края выступала на фоне флага и во время предыдущей встречи в апреле.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
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