https://ria.ru/20201021/flag-1580886706.html

Небензя возмутился демонстрацией флага Косово на заседании Совбеза ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя указал на нарушение правил представителем Косово, которая выступила на заседании Совбеза на фоне желто-голубого флага... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T18:48

2020-10-21T18:48

2020-10-21T20:51

василий небензя

совет безопасности оон

косово

оон

в мире

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<strong>ООН, 21 окт — РИА Новости.</strong> Постпред России при <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Nebenzja/" target="_blank" data-auto="true">Василий Небензя</a> указал на нарушение правил представителем Косово, которая выступила на заседании Совбеза на фоне желто-голубого флага непризнанной республики. Дипломат напомнил, что в Совете существуют правила участия в заседаниях представителей Косово, и они должны соблюдаться.Он подчеркнул, что нарушения поставят под вопрос согласие России на приглашение представителя Косово на следующее заседание.Представитель края выступала на фоне флага и во время предыдущей встречи в апреле. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a> привело к бомбардировкам <a href="http://ria.ru/location_JUgoslavija/" target="_blank" data-auto="true">Югославии</a> силами <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

https://ria.ru/20200922/soglashenie-1577612148.html

https://ria.ru/20200908/kosovo-1576895338.html

косово

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий небензя, совет безопасности оон, косово, оон, в мире