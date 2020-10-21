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Небензя возмутился демонстрацией флага Косово на заседании Совбеза ООН
Постпред России при ООН Василий Небензя указал на нарушение правил представителем Косово, которая выступила на заседании Совбеза на фоне желто-голубого флага... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T18:48
2020-10-21T20:51
василий небензя
совет безопасности оон
косово
оон
в мире
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<strong>ООН, 21 окт — РИА Новости.</strong> Постпред России при <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Nebenzja/" target="_blank" data-auto="true">Василий Небензя</a> указал на нарушение правил представителем Косово, которая выступила на заседании Совбеза на фоне желто-голубого флага непризнанной республики. Дипломат напомнил, что в Совете существуют правила участия в заседаниях представителей Косово, и они должны соблюдаться.Он подчеркнул, что нарушения поставят под вопрос согласие России на приглашение представителя Косово на следующее заседание.Представитель края выступала на фоне флага и во время предыдущей встречи в апреле. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a> привело к бомбардировкам <a href="http://ria.ru/location_JUgoslavija/" target="_blank" data-auto="true">Югославии</a> силами <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
https://ria.ru/20200922/soglashenie-1577612148.html
https://ria.ru/20200908/kosovo-1576895338.html
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василий небензя, совет безопасности оон, косово, оон, в мире

Небензя возмутился демонстрацией флага Косово на заседании Совбеза ООН

18:48 21.10.2020 (обновлено: 20:51 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ООН, 21 окт — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя указал на нарушение правил представителем Косово, которая выступила на заседании Совбеза на фоне желто-голубого флага непризнанной республики.
"Я как председатель Совета хотел бы отметить недопустимость нарушения правил участия в заседании Совета со стороны приглашенного на заседание из Косово по правилу 39 временных правил процедуры Совета. В очередной раз мы видим на экране атрибуты так называемой "государственности" Косово", — сказал Небензя, председательствующий в СБ ООН.
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Он подчеркнул, что нарушения поставят под вопрос согласие России на приглашение представителя Косово на следующее заседание.
Представитель края выступала на фоне флага и во время предыдущей встречи в апреле.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
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