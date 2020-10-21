https://ria.ru/20201021/final-1580831107.html

Финал премии "Студент года – 2020" пройдет в онлайн-формате

Финал Российской национальной премии "Студент года – 2020" – совместного проекта Российского союза молодежи и АНО "Россия – страна возможностей" – состоится в... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T14:57

2020-10-21T14:57

2020-10-21T14:57

российский союз молодежи

алексей комиссаров

образование - общество

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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Финал Российской национальной премии "Студент года – 2020" – совместного проекта <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_molodezhi/" target="_blank" data-auto="true">Российского союза молодежи</a> и АНО "Россия – страна возможностей" – состоится в онлайн-формате в связи с эпидемиологической обстановкой, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Участниками премии стали студенты средних и высших учебных заведений от 16 до 25 лет с высоким уровнем успеваемости и существенными достижениями в заявленных номинациях. Всего в премии представлены 13 номинаций для студентов вузов и 10 – для обучающихся СПО. Среди них есть индивидуальные номинации, такие как "Председатель совета обучающихся года", "Интеллект года", "Общественник года", "Творческая личность года", "Спортсмен года", и коллективные – "Добровольческое объединение года", "Киберспортивный клуб года", "Студенческое медиа года" и другие. В этом году премия "Студент года" проводится в рамках Плана основных мероприятий Минобрнауки России по проведению в РФ Года памяти и славы. В связи с этим в программу премии была включена новая командная номинация — "Патриотическое объединение года". "Региональные отборы проекта прошли в 66 субъектах страны. В них приняли участие более 15 тысяч студентов из 1200 образовательных организаций России. "Студент года", пожалуй, самая престижная студенческая премия в нашей стране. Итоговые конкурсные испытания мы проведем с 20 по 25 ноября. Они объединят 1000 ярких и амбициозных студентов со всей России. Сам финал пройдёт в дистанционном формате", — привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Komissarov/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Комиссарова</a>. Финальные испытания премии включают ряд конкурсных заданий: самопрезентацию, тестирования, мастер-классы, дебаты, решение кейсовых заданий и батлы. В 60 субъектах РФ будут организованы площадки-студии для подключения финалистов к работе премии, на которых пройдут конкурсные испытания по номинациям с экспертами премии в формате онлайн-встреч. По итогам лауреаты и победители будут награждены призами, а также приглашены к очному участию в 2021 году в образовательной смене "Студента года" в Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей".

https://ria.ru/20200126/1563885113.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский союз молодежи, алексей комиссаров, образование - общество