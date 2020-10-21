https://ria.ru/20201021/faktor-1580753142.html
Роспотребнадзор сообщил о подрывающем защиту от COVID-19 факторе
Переохлаждение организма из-за резких перепадов температуры может временно снизить защиту от инфекций, в том числе и от коронавируса, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T04:05
2020-10-21T04:05
2020-10-21T04:05
распространение нового коронавируса
наталья пшеничная
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. </strong>Переохлаждение организма из-за резких перепадов температуры может временно снизить защиту от инфекций, в том числе и от коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.В ведомстве подчеркнули, что из-за этого необходимо ответственно следить за температурным режимом в помещениях, а также обеспечить исправность и эффективность работы отопительных систем, оборудования и нагревательных приборов.Согласно нормам в игровых комнатах младшей, средней и старшей группах дошкольных организаций температура должна быть 21-23° С, в спальных детских садов — 19-20 °С, в классах школ — 18-24°C, в палатах лечебно-профилактических учреждений — 20-26 °С, в помещениях для отдыха и игр в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — не ниже 20 °C, в жилых комнатах в организациях социального обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов — 20-22 °С, уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.В ведомстве также подчеркнули, что граждане имеют право обращаться в территориальные органы Роспотребнадзора в случае несоблюдения гигиенических нормативов. После этого специалисты проведут контрольно-надзорные мероприятия с проверкой показателей микроклимата и при выявлении нарушений примут необходимые административные меры.Пик эпидемии в РоссииРанее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank">Роспотребнадзора</a> Наталья Пшеничная сообщила, что Россия, вероятно, близка к пику по количеству новых случаев COVID-19, выявляемых за сутки.По ее словам, рост заболеваемости продолжается, несмотря на перевод части работников на дистанционную работу и школьные каникулы. Это вызвано тем, что ограничительные меры не могут дать моментальный эффект даже при строгом соблюдении режима, объяснила <a href="http://ria.ru/person_natalya-pshenichnaya/" target="_blank">Пшеничная</a>.Кроме того, Пшеничная выразила надежду, что количество выявленных случаев COVID-19 за сутки на пике не превысит отметку в 20 тысяч человек. Однако на этот прогноз могут негативно сказаться несоблюдение масочного и перчаточного режимов, социальной дистанции, а также переохлаждение из-за резких перепадов температур.Специалист добавила, что процесс стабилизации ситуации с COVID-19 в России может начаться в первой декаде ноября, но все будет зависеть от сознательности граждан.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201021/vaktsina-1580751663.html
https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580705332.html
https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580703383.html
alex4410qwert
жертвы ЕГЭ приходят в учреждения на работу, а ещё открытым огнем в помещениях нельзя пользоваться, курить нельзя на АЗС
11
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/12/1580349381_42:0:2773:2048_1400x0_80_0_0_e73c18a4f67605e96fb822121e741997.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.
Переохлаждение организма из-за резких перепадов температуры может временно снизить защиту от инфекций, в том числе и от коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора
.
"Роспотребнадзор напоминает, что переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в осенне-зимний период, может временно снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и к COVID-19", — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что из-за этого необходимо ответственно следить за температурным режимом в помещениях, а также обеспечить исправность и эффективность работы отопительных систем, оборудования и нагревательных приборов.
Согласно нормам в игровых комнатах младшей, средней и старшей группах дошкольных организаций температура должна быть 21-23° С, в спальных детских садов — 19-20 °С, в классах школ — 18-24°C, в палатах лечебно-профилактических учреждений — 20-26 °С, в помещениях для отдыха и игр в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — не ниже 20 °C, в жилых комнатах в организациях социального обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов — 20-22 °С, уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомстве также подчеркнули, что граждане имеют право обращаться в территориальные органы Роспотребнадзора в случае несоблюдения гигиенических нормативов. После этого специалисты проведут контрольно-надзорные мероприятия с проверкой показателей микроклимата и при выявлении нарушений примут необходимые административные меры.
Пик эпидемии в России
Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Наталья Пшеничная сообщила, что Россия, вероятно, близка к пику по количеству новых случаев COVID-19, выявляемых за сутки.
По ее словам, рост заболеваемости продолжается, несмотря на перевод части работников на дистанционную работу и школьные каникулы. Это вызвано тем, что ограничительные меры не могут дать моментальный эффект даже при строгом соблюдении режима, объяснила Пшеничная
.
"Должен пройти хотя бы один инкубационный период — это 14 дней. Сейчас выявляют как раз заболевших в течение последних двух недель", — добавила она.
Кроме того, Пшеничная выразила надежду, что количество выявленных случаев COVID-19 за сутки на пике не превысит отметку в 20 тысяч человек. Однако на этот прогноз могут негативно сказаться несоблюдение масочного и перчаточного режимов, социальной дистанции, а также переохлаждение из-за резких перепадов температур.
Специалист добавила, что процесс стабилизации ситуации с COVID-19 в России может начаться в первой декаде ноября, но все будет зависеть от сознательности граждан.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.