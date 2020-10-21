https://ria.ru/20201021/euphoria-1580677632.html

Зендая объявила дату выхода специального эпизода "Эйфории"

Актриса и модель Зендая, известная по роли Ру Беннетт в сериале "Эйфория", объявила в инстаграме дату выхода специального рождественского эпизода шоу. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T04:31

2020-10-21T04:31

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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости.</strong> Актриса и модель Зендая, известная по роли Ру Беннетт в сериале "Эйфория", объявила в инстаграме дату выхода специального рождественского эпизода шоу. Актриса также приложила кадр из предстоящего эпизода. На нем крупным планом сняли роговицу глаза, в котором отражается героиня Зендаи. Когда выйдет вторая серия, пока неизвестно. Премьера сериала состоялась в июне 2019 года. Вскоре после этого его продлили на второй сезон, который еще не вышел. В многосерийной подростковой драме, созданной Сэмом Левинсоном, рассказывают о старшеклассниках, которые употребляют наркотики и занимаются сексом. В центре повествования оказывается Ру – выздоравливающая наркоманка. Однако после лечения в реабилитационном центре она возвращается к старым привычкам, пока не знакомится с загадочной девушкой по имени Джулс (Хантер Шефер).

https://ria.ru/20201019/dexter-1579953945.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зендая, кино и сериалы, новости культуры, hbo