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Зендая объявила дату выхода специального эпизода "Эйфории"
Актриса и модель Зендая, известная по роли Ру Беннетт в сериале "Эйфория", объявила в инстаграме дату выхода специального рождественского эпизода шоу. РИА Новости, 21.10.2020
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зендая
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кино и сериалы
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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости.</strong> Актриса и модель Зендая, известная по роли Ру Беннетт в сериале "Эйфория", объявила в инстаграме дату выхода специального рождественского эпизода шоу. Актриса также приложила кадр из предстоящего эпизода. На нем крупным планом сняли роговицу глаза, в котором отражается героиня Зендаи. Когда выйдет вторая серия, пока неизвестно. Премьера сериала состоялась в июне 2019 года. Вскоре после этого его продлили на второй сезон, который еще не вышел. В многосерийной подростковой драме, созданной Сэмом Левинсоном, рассказывают о старшеклассниках, которые употребляют наркотики и занимаются сексом. В центре повествования оказывается Ру – выздоравливающая наркоманка. Однако после лечения в реабилитационном центре она возвращается к старым привычкам, пока не знакомится с загадочной девушкой по имени Джулс (Хантер Шефер).
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зендая, кино и сериалы, новости культуры, hbo

Зендая объявила дату выхода специального эпизода "Эйфории"

04:31 21.10.2020 (обновлено: 04:42 21.10.2020)
 
© AP Photo / Jordan StraussЗендая на церемонии вручения премии Critics' Choice Awards
Зендая на церемонии вручения премии Critics' Choice Awards - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© AP Photo / Jordan Strauss
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Актриса и модель Зендая, известная по роли Ру Беннетт в сериале "Эйфория", объявила в инстаграме дату выхода специального рождественского эпизода шоу.
"Нам их очень не хватало. Скоро выйдут два особых эпизода "Эйфории". Первый 6 декабря на HBO", – написала Зендая.
Актриса также приложила кадр из предстоящего эпизода. На нем крупным планом сняли роговицу глаза, в котором отражается героиня Зендаи. Когда выйдет вторая серия, пока неизвестно.
Премьера сериала состоялась в июне 2019 года. Вскоре после этого его продлили на второй сезон, который еще не вышел.
В многосерийной подростковой драме, созданной Сэмом Левинсоном, рассказывают о старшеклассниках, которые употребляют наркотики и занимаются сексом. В центре повествования оказывается Ру – выздоравливающая наркоманка. Однако после лечения в реабилитационном центре она возвращается к старым привычкам, пока не знакомится с загадочной девушкой по имени Джулс (Хантер Шефер).
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КультураЗендаяКино и сериалыНовости культурыHBO
 
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