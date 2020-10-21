https://ria.ru/20201021/euphoria-1580677632.html
Зендая объявила дату выхода специального эпизода "Эйфории"
Актриса и модель Зендая, известная по роли Ру Беннетт в сериале "Эйфория", объявила в инстаграме дату выхода специального рождественского эпизода шоу. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T04:31
2020-10-21T04:31
2020-10-21T04:42
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кино и сериалы
новости культуры
hbo
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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости.</strong> Актриса и модель Зендая, известная по роли Ру Беннетт в сериале "Эйфория", объявила в инстаграме дату выхода специального рождественского эпизода шоу. Актриса также приложила кадр из предстоящего эпизода. На нем крупным планом сняли роговицу глаза, в котором отражается героиня Зендаи. Когда выйдет вторая серия, пока неизвестно. Премьера сериала состоялась в июне 2019 года. Вскоре после этого его продлили на второй сезон, который еще не вышел. В многосерийной подростковой драме, созданной Сэмом Левинсоном, рассказывают о старшеклассниках, которые употребляют наркотики и занимаются сексом. В центре повествования оказывается Ру – выздоравливающая наркоманка. Однако после лечения в реабилитационном центре она возвращается к старым привычкам, пока не знакомится с загадочной девушкой по имени Джулс (Хантер Шефер).
https://ria.ru/20201019/dexter-1579953945.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зендая, кино и сериалы, новости культуры, hbo
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Актриса и модель Зендая, известная по роли Ру Беннетт в сериале "Эйфория", объявила в инстаграме дату выхода специального рождественского эпизода шоу.
"Нам их очень не хватало. Скоро выйдут два особых эпизода "Эйфории". Первый 6 декабря на HBO", – написала Зендая.
Актриса также приложила кадр из предстоящего эпизода. На нем крупным планом сняли роговицу глаза, в котором отражается героиня Зендаи. Когда выйдет вторая серия, пока неизвестно.
Премьера сериала состоялась в июне 2019 года. Вскоре после этого его продлили на второй сезон, который еще не вышел.
В многосерийной подростковой драме, созданной Сэмом Левинсоном, рассказывают о старшеклассниках, которые употребляют наркотики и занимаются сексом. В центре повествования оказывается Ру – выздоравливающая наркоманка. Однако после лечения в реабилитационном центре она возвращается к старым привычкам, пока не знакомится с загадочной девушкой по имени Джулс (Хантер Шефер).