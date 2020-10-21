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https://ria.ru/20201021/esper-1580751971.html
Пентагон хочет постоянно держать механизированную бригаду у границ России
Вашингтон изучает возможность поддерживать присутствие механизированной бригады у границ России не на ротационной, а на постоянной основе, заявил министр... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T02:25
2020-10-21T09:16
россия
марк эспер
министерство обороны сша
германия
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 21 окт — РИА Новости. </strong>Вашингтон изучает возможность поддерживать присутствие механизированной бригады у границ России не на ротационной, а на постоянной основе, заявил министр обороны <u><a href="http://ria.ru/location_United_States/">США</a></u> <a href="http://ria.ru/person_mark-esper/" target="_blank" data-auto="true">Марк Эспер</a>.Отправной точкой стало подписание соглашения об оборонном сотрудничестве с Польшей, а также недавние встречи с министрами обороны из Румынии и Болгарии.В июле стало известно о выводе части американских войск из <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> с последующим размещением в других европейских странах. В <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагоне</a> заявляли, что обсуждается дислокация восточнее, ближе к российским границам.
https://ria.ru/20201020/sderzhivanie-1580733903.html
Понимаешь детка, Пентагон видимо плохо расслышал или не усвоил, что удар будет двойной, один по твоей стране и одновременно по центру принятия решения и т.е по Вашингтону
161
Полностью согласен. Пентагону нужно это сделать для безопаности в мире.
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россия
германия
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, марк эспер, министерство обороны сша, германия, вашингтон (город), сша, в мире

Пентагон хочет постоянно держать механизированную бригаду у границ России

02:25 21.10.2020 (обновлено: 09:16 21.10.2020)
 
© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр обороны США Марк Эспер
Министр обороны США Марк Эспер - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 окт — РИА Новости. Вашингтон изучает возможность поддерживать присутствие механизированной бригады у границ России не на ротационной, а на постоянной основе, заявил министр обороны США Марк Эспер.
Отправной точкой стало подписание соглашения об оборонном сотрудничестве с Польшей, а также недавние встречи с министрами обороны из Румынии и Болгарии.

"Есть реальная возможность сохранить вторую кавалерийскую бригаду на переднем крае в некоторых из этих стран на продолжительной основе", — подчеркнул Эспер.

В июле стало известно о выводе части американских войск из Германии с последующим размещением в других европейских странах. В Пентагоне заявляли, что обсуждается дислокация восточнее, ближе к российским границам.
Министр армии США Марк Эспер - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
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РоссияМарк ЭсперМинистерство обороны СШАГерманияВашингтон (город)СШАВ мире
 
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