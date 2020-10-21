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На "Мосфильме" пройдет ежегодное представление "Вперед, в Новый год!"

С 19 декабря по 7 января в рамках празднования 125-летия российского кинематографа на "Мосфильме" пройдет ежегодное новогоднее представление "Вперед, в Новый... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T16:20

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<strong>МОСКВА, 21 окт — ООО "Нобилис". </strong>С 19 декабря по 7 января в рамках празднования 125-летия российского кинематографа на "Мосфильме" пройдет ежегодное новогоднее представление "Вперед, в Новый год!" (0+).Главная киностудия страны готовится встретить 125-й день рождения российского кино. Юбилейная дата грядет в мае, но праздновать столь значимое событие начнут уже в декабре, когда двери самого большого в Европе кинопавильона №1 распахнутся для юных москвичей и их родителей. Именно там, где обычно снимают кино и популярные телепроекты, состоится премьера уже девятого сезона новогоднего театрализованного представления "Киноелка на Мосфильме". Организаторы мероприятия утверждают, что в юбилейный год готовят сюрприз для своей публики, представив на суд зрителей интерактивный мультимедийный мюзикл для всей семьи. В центре захватывающего сюжета постановки окажется внучка главного зимнего волшебника – Снегурочка, которой предстоит отправиться в волшебную лабораторию изобретения новогодних подарков, расположенную на Мосфильме. И, как водится только в настоящих сказках, в самый ответственный момент произойдет нечто невероятное. Спектакль обещают насытить спецэффектами - лазерной графикой, тяжелыми дымами, пневмофейерверком, искусственным снегом, системой электронного управления фонами и масштабными светодиодными экранами. Приготовления к празднику идут полным ходом – шьются роскошные костюмы, записывается оркестровая музыка, проходят кастинги актеров и первые репетиции. В кинопавильоне №1, где снимали "Весну", "Войну и мир", шоу "Ледниковый период" и многое другое, на две недели построят настоящую территорию сказки, где расположится комфортный зрительный зал, Рождественская кинодеревня с выставкой редкого реквизита и костюмов из отечественных киносказок, почтой Деда Мороза, всевозможными мастер-классами и насыщенной анимационной программой. Кроме того, в декоре пространства будет использовано более 200 000 светодиодов, от мерцания которых и без того волшебная атмосфера Мосфильма станет еще более манящей и загадочной. Особое значение в подготовительном периоде текущего сезона организаторы уделяют вопросам санитарной защищенности зрителей, тщательно соблюдая все рекомендации Роспотребнадзора. Но и до пандемии "Киноелка на Мосфильме" скрупулёзно следила за безопасностью публики – большая часть персонала, контактирующего со зрителем, работала в белых перчатках, на всей территории мероприятия устанавливались диспенсеры с антисептиками, а в самом кинопавильоне, изначально созданном для киносъемок с применением дымов и пиротехники, по умолчанию установлена система принудительной вентиляции воздуха.Традиционно проект "Киноелка на Мосфильме" проводится при участии благотворительного фонда Оксаны Федоровой "Спешите делать добро!". Звездную компанию Оксане Федоровой составят актер, заслуженный артист России Станислав Дужников, хорошо известный семейной аудитории по ситкому "Воронины" и телеведущий Дмитрий Хрусталев. Артисты примут участие в видеоэпизодах, увидеть которые зрители смогут на больших светодиодных экранах, вписанных в декорацию спектакля.Помимо самого шоу, наполненного кино-цитатами и интересными фактами истории кино, зрители увидят выставку кинонаград "Мосфильма", включая 3 (три) оригинала статуэток "Оскар", экспозицию старинных кинокамер и раритетного оружия, оригиналы костюмов гайдаевской троицы, фотовыставку со съемок мосфильмовских картин, инсталляции по мотивам известных кинофильмов и узнают много нового о волшебном мире кино. Место встречи: киноконцерн "Мосфильм", ул. Мосфильмовская д. 1Даты проведения: 19 декабря 2020 г. – 7 января 2021 г.Официальный сайт: <a href="http://www.kinoelka.ru/">www.kinoelka.ru</a>.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.<a href="https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/pressrelease/">Заявка на размещение пресс-релиза</a>.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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