https://ria.ru/20201021/elektrozapravki-1580856021.html

Голосование для выбора мест для электрозаправок началось в Подмосковье

Голосование, в ходе которого будут выбраны места установки станций для зарядки электрокаров, стартовало в Московской области. Местные жители уже могут оставить... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T16:51

2020-10-21T16:51

2020-10-21T16:51

новости подмосковья

министерство энергетики московской области

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Голосование, в ходе которого будут выбраны места установки станций для зарядки электрокаров, стартовало в Московской области. Местные жители уже могут оставить онлайн-заявку, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/mesta-dlja-zarjadki-elektrokarov/" target="_blank">"360"</a>.Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин отметил, что в регионе появятся еще минимум 40 таких площадок. По его словам, для автомобилей нового поколения в области открылось уже 187 зарядных станций.Согласно планам властей, электрозарядная инфраструктура Подмосковья будет состоять более чем из 250 объектов. Самарин добавил, что число подобных объектов увеличивается из-за быстрорастущего спроса.

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство энергетики московской области, московская область (подмосковье)