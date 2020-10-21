Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201021/elektrozapravki-1580856021.html
Голосование для выбора мест для электрозаправок началось в Подмосковье
Голосование, в ходе которого будут выбраны места установки станций для зарядки электрокаров, стартовало в Московской области. Местные жители уже могут оставить... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T16:51
2020-10-21T16:51
новости подмосковья
министерство энергетики московской области
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580856521_0:157:1500:1001_1400x0_80_0_0_d8190c1276963fa6d653bfd358c26bc2.jpg
<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Голосование, в ходе которого будут выбраны места установки станций для зарядки электрокаров, стартовало в Московской области. Местные жители уже могут оставить онлайн-заявку, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/mesta-dlja-zarjadki-elektrokarov/" target="_blank">"360"</a>.Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин отметил, что в регионе появятся еще минимум 40 таких площадок. По его словам, для автомобилей нового поколения в области открылось уже 187 зарядных станций.Согласно планам властей, электрозарядная инфраструктура Подмосковья будет состоять более чем из 250 объектов. Самарин добавил, что число подобных объектов увеличивается из-за быстрорастущего спроса.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580856521_165:0:1500:1001_1400x0_80_0_0_72762c3caca37d2bf160760693935352.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство энергетики московской области, московская область (подмосковье)

Голосование для выбора мест для электрозаправок началось в Подмосковье

16:51 21.10.2020
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЭлектромобиль во время подзарядки
Электромобиль во время подзарядки - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Голосование, в ходе которого будут выбраны места установки станций для зарядки электрокаров, стартовало в Московской области. Местные жители уже могут оставить онлайн-заявку, сообщил телеканал "360".
Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин отметил, что в регионе появятся еще минимум 40 таких площадок. По его словам, для автомобилей нового поколения в области открылось уже 187 зарядных станций.

"Верим, что электрозарядная инфраструктура станет привычным, обязательным, уже легко узнаваемым элементом городской среды", – подчеркнул министр.

Согласно планам властей, электрозарядная инфраструктура Подмосковья будет состоять более чем из 250 объектов. Самарин добавил, что число подобных объектов увеличивается из-за быстрорастущего спроса.
 
Новости ПодмосковьяМинистерство энергетики Московской областиМосковская область (Подмосковье)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17Пушков оценил возможный ввод турецких войск в Карабах
00:59В МИД Армении назвали единственный путь решения проблемы Карабаха
00:40В США россиянина обвинили в сговоре для контрабанды электроники
00:34Бывшего замглавы Росгвардии задержали подозрению в мошенничестве
00:22Фанаты "Бэтмена" выяснили время действия нового фильма по фото со съемок
00:15В Грузии освободили 43 заложника из захваченного банка
00:11Путин в четверг выступит на заседании Валдайского клуба по видеосвязи
00:00СМИ: захватчик банка в Грузии выехал к Абхазии с тремя заложниками
23:59В Росгвардии прокомментировали задержание экс-замглавы ведомства Милейко
23:54В Петербурге продлили школьные каникулы
23:42В США объяснили отказ продлевать ДСНВ без всяких условий
23:18Спецпосланник Трампа заявил, что Россия и США близки в продлению ДСНВ
23:04В Москве умерли 66 пациентов с коронавирусом
23:03В США задержали мужчину, угрожавшего похитить Байдена
22:59США хотят подарить Болгарии два списанных истребителя F-16
22:53СМИ: к дому Зеленского стянули силовиков из-за протестов в Киеве
22:47Онищенко ответил на заявления о неэффективности перчаток против COVID-19
22:46Помощник Алиева назвал немецкую газету Bild желтой прессой
22:33Европарламент призвал как можно скорее ввести санкции против Лукашенко
22:10Власти Греции заявили о критической ситуации с коронавирусом
Лента новостейМолния