https://ria.ru/20201021/ekonomika-1580831631.html
Путин призвал бизнес не забывать о развитии и росте капитальных вложений
Президент России Владимир Путин заявил, что бизнес не должен забывать о развитии и наращивании капитальных вложений. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T14:59
2020-10-21T14:59
2020-10-21T17:24
владимир путин
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578434055_0:174:3024:1875_1400x0_80_0_0_0a348f90831e3b5b2fc86f4c0c017792.jpg
<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что бизнес не должен забывать о развитии и наращивании капитальных вложений.
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578434055_147:0:2878:2048_1400x0_80_0_0_65cd4add8f9813bf4916e4b9726f693f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, экономика