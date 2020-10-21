https://ria.ru/20201021/ekonomika-1580831631.html

Путин призвал бизнес не забывать о развитии и росте капитальных вложений

Президент России Владимир Путин заявил, что бизнес не должен забывать о развитии и наращивании капитальных вложений. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T14:59

2020-10-21T14:59

2020-10-21T17:24

владимир путин

россия

экономика

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что бизнес не должен забывать о развитии и наращивании капитальных вложений.

россия

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Новости

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владимир путин, россия, экономика