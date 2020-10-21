https://ria.ru/20201021/ekonomika-1580830030.html
Путин не исключил новых проблем в мировой экономике из-за пандемии
Процессы восстановления мировой экономики на фоне пандемии еще неустойчивы, она еще может столкнуться с острыми проблемами, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T14:53
2020-10-21T14:53
2020-10-21T15:05
российский союз промышленников и предпринимателей
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Процессы восстановления мировой экономики на фоне пандемии еще неустойчивы, она еще может столкнуться с острыми проблемами, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (<a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_promyshlennikov_i_predprinimatelejj/" target="_blank" data-auto="true">РСПП</a>).Кроме того, вводятся вынужденные ограничения в быту, в повседневной жизни людей, что тоже сказывается на работе целых секторов экономики, указал президент.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский союз промышленников и предпринимателей, коронавирус covid-19, владимир путин, экономика