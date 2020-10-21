https://ria.ru/20201021/efremov-1580805998.html

Ефремов рассчитался со всеми потерпевшими

Актер Михаила Ефремов выплатил по миллиону рублей еще трем потерпевшим по делу о ДТП, сообщил РИА Новости адвокат Роман Филиппов. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T12:53

2020-10-21T12:53

2020-10-21T16:59

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремов</a> выплатил по миллиону рублей еще трем потерпевшим по делу о ДТП, сообщил РИА Новости адвокат Роман Филиппов.Таким образом, по словам защиты, вопрос с выплатой компенсаций закрыт. Однако, как рассказал РИА Новости адвокат потерпевших Александр Добровинский, денег они еще не получили.Накануне адвокаты Ефремова принесли в суд 2,4 миллиона рублей и предложили потерпевшим рассчитаться — по 800 тысяч рублей каждому. Но суд объявил перерыв до 22 октября для урегулирования этого вопроса.При этом потерпевшие подали гражданские иски, в которых требуют с актера три миллиона — по миллиону каждому из трех родственников Захарова. Разница в сумме объясняется тем, что Ефремов еще до приговора разослал потерпевшим по 200 тысяч, но на них согласился только старший сын погибшего Виталий Захаров.Остальные родственники до приговора отказывались от денег, ограничившись лишь иском в "один символический рубль". Но, как заявил Добровинский, после решения Пресненского суда позиция семьи изменилась, а деньги они планируют направить на благотворительность.Иски потерпевшие намерены отозвать после того, как деньги появятся на счете, добавил Добровинский.<a href="https://ria.ru/category_dtp-s-uchastiem-mikhaila-efremova/" target="_blank">ДТП с участием Михаила Ефремова</a> произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и умер в больнице.Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Пресненский суд Москвы приговор актера к восьми годам колонии и обязал его выплатить 800 тысяч рублей Виталию Захарову.Сейчас Мосгорсуд рассматривает жалобу на приговор.

https://ria.ru/20201020/efremov-1580626220.html

https://ria.ru/20200923/dtp-1577681254.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия