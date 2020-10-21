Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201021/efremov-1580805998.html
Ефремов рассчитался со всеми потерпевшими
Актер Михаила Ефремов выплатил по миллиону рублей еще трем потерпевшим по делу о ДТП, сообщил РИА Новости адвокат Роман Филиппов. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T12:53
2020-10-21T16:59
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706194_0:0:3094:1740_1400x0_80_0_0_5e3e20281381cc3ee0f1b321e0b6bc9e.jpg
<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремов</a> выплатил по миллиону рублей еще трем потерпевшим по делу о ДТП, сообщил РИА Новости адвокат Роман Филиппов.Таким образом, по словам защиты, вопрос с выплатой компенсаций закрыт. Однако, как рассказал РИА Новости адвокат потерпевших Александр Добровинский, денег они еще не получили.Накануне адвокаты Ефремова принесли в суд 2,4 миллиона рублей и предложили потерпевшим рассчитаться — по 800 тысяч рублей каждому. Но суд объявил перерыв до 22 октября для урегулирования этого вопроса.При этом потерпевшие подали гражданские иски, в которых требуют с актера три миллиона — по миллиону каждому из трех родственников Захарова. Разница в сумме объясняется тем, что Ефремов еще до приговора разослал потерпевшим по 200 тысяч, но на них согласился только старший сын погибшего Виталий Захаров.Остальные родственники до приговора отказывались от денег, ограничившись лишь иском в "один символический рубль". Но, как заявил Добровинский, после решения Пресненского суда позиция семьи изменилась, а деньги они планируют направить на благотворительность.Иски потерпевшие намерены отозвать после того, как деньги появятся на счете, добавил Добровинский.<a href="https://ria.ru/category_dtp-s-uchastiem-mikhaila-efremova/" target="_blank">ДТП с участием Михаила Ефремова</a> произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и умер в больнице.Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Пресненский суд Москвы приговор актера к восьми годам колонии и обязал его выплатить 800 тысяч рублей Виталию Захарову.Сейчас Мосгорсуд рассматривает жалобу на приговор.
https://ria.ru/20201020/efremov-1580626220.html
https://ria.ru/20200923/dtp-1577681254.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706194_363:0:3094:2048_1400x0_80_0_0_027b6dfe6e006b85939a2445afa28cfa.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Ефремов рассчитался со всеми потерпевшими

12:53 21.10.2020 (обновлено: 16:59 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Актер Михаила Ефремов выплатил по миллиону рублей еще трем потерпевшим по делу о ДТП, сообщил РИА Новости адвокат Роман Филиппов.
Таким образом, по словам защиты, вопрос с выплатой компенсаций закрыт. Однако, как рассказал РИА Новости адвокат потерпевших Александр Добровинский, денег они еще не получили.
Накануне адвокаты Ефремова принесли в суд 2,4 миллиона рублей и предложили потерпевшим рассчитаться — по 800 тысяч рублей каждому. Но суд объявил перерыв до 22 октября для урегулирования этого вопроса.
При этом потерпевшие подали гражданские иски, в которых требуют с актера три миллиона — по миллиону каждому из трех родственников Захарова. Разница в сумме объясняется тем, что Ефремов еще до приговора разослал потерпевшим по 200 тысяч, но на них согласился только старший сын погибшего Виталий Захаров.
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 12:52
Администрация СИЗО выдала Ефремову положительную характеристику
Остальные родственники до приговора отказывались от денег, ограничившись лишь иском в "один символический рубль". Но, как заявил Добровинский, после решения Пресненского суда позиция семьи изменилась, а деньги они планируют направить на благотворительность.
Иски потерпевшие намерены отозвать после того, как деньги появятся на счете, добавил Добровинский.
ДТП с участием Михаила Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и умер в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Пресненский суд Москвы приговор актера к восьми годам колонии и обязал его выплатить 800 тысяч рублей Виталию Захарову.
Сейчас Мосгорсуд рассматривает жалобу на приговор.
Музыкант Эльмин Гулиев в Таганском суде, где рассматривается ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 20:38
Сбивший пешеходов в центре Москвы рэпер признал вину в ДТП
 
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17Пушков оценил возможный ввод турецких войск в Карабах
00:59В МИД Армении назвали единственный путь решения проблемы Карабаха
00:40В США россиянина обвинили в сговоре для контрабанды электроники
00:34Бывшего замглавы Росгвардии задержали подозрению в мошенничестве
00:22Фанаты "Бэтмена" выяснили время действия нового фильма по фото со съемок
00:15В Грузии освободили 43 заложника из захваченного банка
00:11Путин в четверг выступит на заседании Валдайского клуба по видеосвязи
00:00СМИ: захватчик банка в Грузии выехал к Абхазии с тремя заложниками
23:59В Росгвардии прокомментировали задержание экс-замглавы ведомства Милейко
23:54В Петербурге продлили школьные каникулы
23:42В США объяснили отказ продлевать ДСНВ без всяких условий
23:18Спецпосланник Трампа заявил, что Россия и США близки в продлению ДСНВ
23:04В Москве умерли 66 пациентов с коронавирусом
23:03В США задержали мужчину, угрожавшего похитить Байдена
22:59США хотят подарить Болгарии два списанных истребителя F-16
22:53СМИ: к дому Зеленского стянули силовиков из-за протестов в Киеве
22:47Онищенко ответил на заявления о неэффективности перчаток против COVID-19
22:46Помощник Алиева назвал немецкую газету Bild желтой прессой
22:33Европарламент призвал как можно скорее ввести санкции против Лукашенко
22:10Власти Греции заявили о критической ситуации с коронавирусом
Лента новостейМолния