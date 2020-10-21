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Туризм
https://ria.ru/20201021/dubay-1580831832.html
Эксперты рассказали, куда в Дубае отправляют туристов с коронавирусом
Российские туроператоры рассказали об особенностях организации карантина в Дубае для туристов, у которых был выявлен коронавирус по прилете в Объединенные... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T16:30
2020-10-21T16:30
коронавирус covid-19
отели
туризм
туризм
туристы
дубай (эмират)
новости - туризм
оаэ
дубай (город)
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. </strong>Российские туроператоры рассказали об особенностях организации карантина в Дубае для туристов, у которых был выявлен коронавирус по прилете в Объединенные Арабские Эмираты, <a href="https://www.tourdom.ru/news/turistam-v-dubae-sleduet-pozabotitsya-o-rasshirennoy-strakhovke-ot-covid-19.html" target="_blank">сообщает</a> TourDom.ru.Отели имеют право сами изолировать постояльцев, заразившихся COVID-19, но в большинстве случаев им не пользуются, чтобы не подвергать риску других отдыхающих. По словам экспертов, туристов просто отправляют в так называемые ковидные гостиницы, которые одобрило министерство здравоохранения Дубая. Сейчас зарезервировано пять таких отелей категории от трех до пяти звезд. Там гости курорта с положительными результатами на коронавирус проходят 14-дневный карантин. По словам руководителя российского туроператора Дмитрия Арутюнова, правила изоляции в ОАЭ достаточно лояльные. В обсерватор помещают только человека, у которого выявлено заболевание. "В Эмиратах случаи заражения достаточно редки. У нас заболели всего лишь два клиента. Обоих разместили на карантин в комфортные "четверки". Оставить их в отелях, куда они приобретали путевки, не получилось, так как туристы приехали с семьями", – отметил эксперт. Но такая обсервация в Дубае платная. Ее, например, покрывает страховка, которая идет вместе с билетом национального перевозчика. Туристам, которые летят российскими авиакомпаниями, советуют подготовиться к путешествию более тщательно. Несмотря на то, что въезд в страну разрешен только при наличии страховки от коронавируса, большинство полисов включает именно оплату его лечения, а не размещение в отелях во время карантина. Между тем один день в пятизвездочном дубайском обсерваторе обойдется больному в 100 долларов, а с учетом двухнедельного карантина итоговая сумма составит 1400 долларов. В связи с этим эксперты рекомендуют россиянам, отправляющимся в ОАЭ, заранее выбрать полис, который бы включал все возможные риски. Если у туриста нет необходимой страховки и финансовой возможности оплатить отель, то его поместят в государственный изолятор за счет принимающей стороны. Однако комфортабельного размещения здесь никто не обещает.
https://ria.ru/20200907/emiraty-1576672010.html
https://ria.ru/20201015/pravila-1579896440.html
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коронавирус covid-19, отели, туризм, туристы, дубай (эмират), новости - туризм, оаэ, дубай (город)

Эксперты рассказали, куда в Дубае отправляют туристов с коронавирусом

16:30 21.10.2020
 
© РИА Новости / Людмила ТитоваУлица Счастья в Дубае
Улица Счастья в Дубае - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Людмила Титова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российские туроператоры рассказали об особенностях организации карантина в Дубае для туристов, у которых был выявлен коронавирус по прилете в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает TourDom.ru.
Отели имеют право сами изолировать постояльцев, заразившихся COVID-19, но в большинстве случаев им не пользуются, чтобы не подвергать риску других отдыхающих.
По словам экспертов, туристов просто отправляют в так называемые ковидные гостиницы, которые одобрило министерство здравоохранения Дубая. Сейчас зарезервировано пять таких отелей категории от трех до пяти звезд. Там гости курорта с положительными результатами на коронавирус проходят 14-дневный карантин.
По словам руководителя российского туроператора Дмитрия Арутюнова, правила изоляции в ОАЭ достаточно лояльные. В обсерватор помещают только человека, у которого выявлено заболевание.
"В Эмиратах случаи заражения достаточно редки. У нас заболели всего лишь два клиента. Обоих разместили на карантин в комфортные "четверки". Оставить их в отелях, куда они приобретали путевки, не получилось, так как туристы приехали с семьями", – отметил эксперт.
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Но такая обсервация в Дубае платная. Ее, например, покрывает страховка, которая идет вместе с билетом национального перевозчика. Туристам, которые летят российскими авиакомпаниями, советуют подготовиться к путешествию более тщательно. Несмотря на то, что въезд в страну разрешен только при наличии страховки от коронавируса, большинство полисов включает именно оплату его лечения, а не размещение в отелях во время карантина. Между тем один день в пятизвездочном дубайском обсерваторе обойдется больному в 100 долларов, а с учетом двухнедельного карантина итоговая сумма составит 1400 долларов. В связи с этим эксперты рекомендуют россиянам, отправляющимся в ОАЭ, заранее выбрать полис, который бы включал все возможные риски.
Если у туриста нет необходимой страховки и финансовой возможности оплатить отель, то его поместят в государственный изолятор за счет принимающей стороны. Однако комфортабельного размещения здесь никто не обещает.
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