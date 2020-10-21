https://ria.ru/20201021/dtp-1580834884.html

В Кирове при столкновении легковушки со скорой пострадали шесть человек

Скорая помощь и легковой автомобиль столкнулись в Кирове, шесть человек, в том числе пять пассажиров неотложки, получили травмы, сообщает региональное... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T15:16

2020-10-21T15:16

2020-10-21T15:16

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 окт — РИА Новости.</strong> Скорая помощь и легковой автомобиль столкнулись в Кирове, шесть человек, в том числе пять пассажиров неотложки, получили травмы, сообщает региональное управление ГИБДД.ДТП произошло в среду в 13:30 на перекрестке улиц Калинина и Попова.На месте ДТП работают сотрудники полиции, причины и условия совершения ДТП уточняются, проводится проверка.

https://ria.ru/20201021/trolleybus-1580785841.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия