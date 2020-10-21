https://ria.ru/20201021/dtp-1580834884.html
В Кирове при столкновении легковушки со скорой пострадали шесть человек
Скорая помощь и легковой автомобиль столкнулись в Кирове, шесть человек, в том числе пять пассажиров неотложки, получили травмы, сообщает региональное... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T15:16
2020-10-21T15:16
2020-10-21T15:16
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 окт — РИА Новости.</strong> Скорая помощь и легковой автомобиль столкнулись в Кирове, шесть человек, в том числе пять пассажиров неотложки, получили травмы, сообщает региональное управление ГИБДД.ДТП произошло в среду в 13:30 на перекрестке улиц Калинина и Попова.На месте ДТП работают сотрудники полиции, причины и условия совершения ДТП уточняются, проводится проверка.
https://ria.ru/20201021/trolleybus-1580785841.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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происшествия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 окт — РИА Новости. Скорая помощь и легковой автомобиль столкнулись в Кирове, шесть человек, в том числе пять пассажиров неотложки, получили травмы, сообщает региональное управление ГИБДД.
ДТП произошло в среду в 13:30 на перекрестке улиц Калинина и Попова.
"По предварительным данным, автомобиль скорой помощи двигался с включенными световыми и звуковыми сигналами. После столкновения с ВАЗ-2112 скорая помощь опрокинулась. В результате происшествия, по предварительной информации, травмы получили шесть человек: водитель и пять пассажиров скорой помощи (два медицинских работника и три пациента)", - говорится в сообщении.
На месте ДТП работают сотрудники полиции, причины и условия совершения ДТП уточняются, проводится проверка.