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В Кирове при столкновении легковушки со скорой пострадали шесть человек
Скорая помощь и легковой автомобиль столкнулись в Кирове, шесть человек, в том числе пять пассажиров неотложки, получили травмы, сообщает региональное... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T15:16
2020-10-21T15:16
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 окт — РИА Новости.</strong> Скорая помощь и легковой автомобиль столкнулись в Кирове, шесть человек, в том числе пять пассажиров неотложки, получили травмы, сообщает региональное управление ГИБДД.ДТП произошло в среду в 13:30 на перекрестке улиц Калинина и Попова.На месте ДТП работают сотрудники полиции, причины и условия совершения ДТП уточняются, проводится проверка.
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РИА Новости
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происшествия

В Кирове при столкновении легковушки со скорой пострадали шесть человек

15:16 21.10.2020
 
© Фото : Управление МВД России по Кировской областиМесто столкновения легкового автомобиля и кареты скорой помощи в Кирове
Место столкновения легкового автомобиля и кареты скорой помощи в Кирове - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Фото : Управление МВД России по Кировской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 окт — РИА Новости. Скорая помощь и легковой автомобиль столкнулись в Кирове, шесть человек, в том числе пять пассажиров неотложки, получили травмы, сообщает региональное управление ГИБДД.
ДТП произошло в среду в 13:30 на перекрестке улиц Калинина и Попова.
"По предварительным данным, автомобиль скорой помощи двигался с включенными световыми и звуковыми сигналами. После столкновения с ВАЗ-2112 скорая помощь опрокинулась. В результате происшествия, по предварительной информации, травмы получили шесть человек: водитель и пять пассажиров скорой помощи (два медицинских работника и три пациента)", - говорится в сообщении.
На месте ДТП работают сотрудники полиции, причины и условия совершения ДТП уточняются, проводится проверка.
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