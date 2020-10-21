https://ria.ru/20201021/dtp-1580804586.html

В Коми школьный автобус столкнулся с грузовиком

ДТП с участием школьного автобуса и грузовика произошло в Коми, двое детей получили травмы, сообщает пресс-служба республиканского МВД. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T12:50

2020-10-21T12:50

2020-10-21T12:52

сосногорск (район)

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости.</strong> ДТП с участием школьного автобуса и грузовика произошло в Коми, двое детей получили травмы, сообщает пресс-служба республиканского МВД.ДТП произошло в 7.48 мск в <a href="http://ria.ru/location_Rajjon_Sosnogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Сосногорске</a>. По предварительной информации, школьный автобус приехал туда из поселка Нижний Одес.На месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Как сообщает СУСК РФ по республике Коми, следственные органы начали проверку по факту ДТП. "В рамках проверки будет дана правовая оценка, в том числе на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20200927/proisshestviya-1577838737.html

сосногорск (район)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сосногорск (район), происшествия