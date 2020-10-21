Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201021/dtp-1580804586.html
В Коми школьный автобус столкнулся с грузовиком
ДТП с участием школьного автобуса и грузовика произошло в Коми, двое детей получили травмы, сообщает пресс-служба республиканского МВД. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T12:50
2020-10-21T12:52
сосногорск (район)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580805259_0:0:1024:576_1400x0_80_0_0_36a1ae79d7620122f01ad73da7d421e1.jpg
<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости.</strong> ДТП с участием школьного автобуса и грузовика произошло в Коми, двое детей получили травмы, сообщает пресс-служба республиканского МВД.ДТП произошло в 7.48 мск в <a href="http://ria.ru/location_Rajjon_Sosnogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Сосногорске</a>. По предварительной информации, школьный автобус приехал туда из поселка Нижний Одес.На месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Как сообщает СУСК РФ по республике Коми, следственные органы начали проверку по факту ДТП. "В рамках проверки будет дана правовая оценка, в том числе на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20200927/proisshestviya-1577838737.html
сосногорск (район)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580805259_95:0:1024:697_1400x0_80_0_0_87761b2a9e7a3b548db33a109cfa6e97.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сосногорск (район), происшествия

В Коми школьный автобус столкнулся с грузовиком

12:50 21.10.2020 (обновлено: 12:52 21.10.2020)
 
© Фото : пресс-служба МВД по Республике КомиДТП с участием школьного автобуса в Сосногорске
ДТП с участием школьного автобуса в Сосногорске - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Фото : пресс-служба МВД по Республике Коми
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. ДТП с участием школьного автобуса и грузовика произошло в Коми, двое детей получили травмы, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
ДТП произошло в 7.48 мск в Сосногорске. По предварительной информации, школьный автобус приехал туда из поселка Нижний Одес.
"В районе дома 30 по улице Энергетиков Сосногорска водитель школьного автобуса при повороте не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомашиной "Урал". В автобусе находились 14 детей, двое из которых обратились с травмами в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
ДТП с рейсовым автобусом в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
27 сентября, 13:20
Под Калининградом столкнулись автобус и легковушка, среди жертв – ребенок
На месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Как сообщает СУСК РФ по республике Коми, следственные органы начали проверку по факту ДТП. "В рамках проверки будет дана правовая оценка, в том числе на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
 
Сосногорск (район)Происшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17Пушков оценил возможный ввод турецких войск в Карабах
00:59В МИД Армении назвали единственный путь решения проблемы Карабаха
00:40В США россиянина обвинили в сговоре для контрабанды электроники
00:34Бывшего замглавы Росгвардии задержали подозрению в мошенничестве
00:22Фанаты "Бэтмена" выяснили время действия нового фильма по фото со съемок
00:15В Грузии освободили 43 заложника из захваченного банка
00:11Путин в четверг выступит на заседании Валдайского клуба по видеосвязи
00:00СМИ: захватчик банка в Грузии выехал к Абхазии с тремя заложниками
23:59В Росгвардии прокомментировали задержание экс-замглавы ведомства Милейко
23:54В Петербурге продлили школьные каникулы
23:42В США объяснили отказ продлевать ДСНВ без всяких условий
23:18Спецпосланник Трампа заявил, что Россия и США близки в продлению ДСНВ
23:04В Москве умерли 66 пациентов с коронавирусом
23:03В США задержали мужчину, угрожавшего похитить Байдена
22:59США хотят подарить Болгарии два списанных истребителя F-16
22:53СМИ: к дому Зеленского стянули силовиков из-за протестов в Киеве
22:47Онищенко ответил на заявления о неэффективности перчаток против COVID-19
22:46Помощник Алиева назвал немецкую газету Bild желтой прессой
22:33Европарламент призвал как можно скорее ввести санкции против Лукашенко
22:10Власти Греции заявили о критической ситуации с коронавирусом
Лента новостейМолния