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https://ria.ru/20201021/dsnv-1580754405.html
Эксперт оценил шансы на продление ДСНВ
Перспективы краткосрочного продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США на фоне последних заявлений... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T05:57
2020-10-21T05:57
россия
договор снв-3
владимир путин
пекин
сша
безопасность
в мире
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<strong>ПЕКИН, 21 окт – РИА Новости, Анна Раткогло.</strong> Перспективы краткосрочного продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> на фоне последних заявлений существенно выросли, однако из-за остающихся неопределенностей стороны могут разойтись даже в последний момент, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра мировой политики Карнеги-Цинхуа Чжао Тун.Вместе с тем, отметил он, в этом вопросе до сих пор остаются неопределенности.По его словам, стороны также "могут не достичь соглашения об определении ядерных боеголовок и разойтись в последний момент".Ранее президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В госдепе США, в свою очередь, сообщили, что готовы придать окончательную форму соглашению с РФ по ядерному оружию.В МИД РФ ранее заявили, что Россия, предлагая продлить ДСНВ-3 на один год, готова вместе с США взять на себя политическое обязательство "заморозить" на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов. В предложении подчеркивается, что если решение о такой взаимной "заморозке" будет достигнуто, то оно не должно сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США.Договор <a href="https://ria.ru/event_Dogovor_SNV-3" target="_blank">СНВ-3</a> между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
https://ria.ru/20201021/dsnv-1580748015.html
https://ria.ru/20201020/oruzhie-1580696577.html
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россия
пекин
сша
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россия, договор снв-3, владимир путин, пекин, сша, безопасность, в мире

Эксперт оценил шансы на продление ДСНВ

05:57 21.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТранспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс"
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 Ярс - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ПЕКИН, 21 окт – РИА Новости, Анна Раткогло. Перспективы краткосрочного продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США на фоне последних заявлений существенно выросли, однако из-за остающихся неопределенностей стороны могут разойтись даже в последний момент, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра мировой политики Карнеги-Цинхуа Чжао Тун.
"Поскольку и США, и Россия согласились в принципе продлить СНВ-3 на один год и "заморозить" свои ядерные арсеналы на этот период, перспективы продления СНВ-3 существенно возросли, хотя это все равно будет краткосрочным продлением", - заявил аналитик.
Вместе с тем, отметил он, в этом вопросе до сих пор остаются неопределенности.
"Например, если Вашингтон настаивает на установлении режима проверки для обеспечения соблюдения соглашения о "заморозке", он все равно может сорвать сделку, поскольку Россия может беспокоиться о навязчивых мерах проверки, раскрывающих ее военные секреты", - указал Чжао Тун.
По его словам, стороны также "могут не достичь соглашения об определении ядерных боеголовок и разойтись в последний момент".
Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
00:25
Спецпосланник Трампа заявил о поддержке странами НАТО позиции США по ДСНВ
Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В госдепе США, в свою очередь, сообщили, что готовы придать окончательную форму соглашению с РФ по ядерному оружию.
В МИД РФ ранее заявили, что Россия, предлагая продлить ДСНВ-3 на один год, готова вместе с США взять на себя политическое обязательство "заморозить" на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов. В предложении подчеркивается, что если решение о такой взаимной "заморозке" будет достигнуто, то оно не должно сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Вчера, 17:31
Боррель призвал Россию и США продлить ДСНВ
 
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РоссияДоговор СНВ-3Владимир ПутинПекинСШАБезопасностьВ мире
 
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