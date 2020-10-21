https://ria.ru/20201021/dsnv-1580754405.html

Эксперт оценил шансы на продление ДСНВ

Перспективы краткосрочного продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США на фоне последних заявлений... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T05:57

2020-10-21T05:57

2020-10-21T05:57

россия

договор снв-3

владимир путин

пекин

сша

безопасность

в мире

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<strong>ПЕКИН, 21 окт – РИА Новости, Анна Раткогло.</strong> Перспективы краткосрочного продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> на фоне последних заявлений существенно выросли, однако из-за остающихся неопределенностей стороны могут разойтись даже в последний момент, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра мировой политики Карнеги-Цинхуа Чжао Тун.Вместе с тем, отметил он, в этом вопросе до сих пор остаются неопределенности.По его словам, стороны также "могут не достичь соглашения об определении ядерных боеголовок и разойтись в последний момент".Ранее президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В госдепе США, в свою очередь, сообщили, что готовы придать окончательную форму соглашению с РФ по ядерному оружию.В МИД РФ ранее заявили, что Россия, предлагая продлить ДСНВ-3 на один год, готова вместе с США взять на себя политическое обязательство "заморозить" на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов. В предложении подчеркивается, что если решение о такой взаимной "заморозке" будет достигнуто, то оно не должно сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США.Договор <a href="https://ria.ru/event_Dogovor_SNV-3" target="_blank">СНВ-3</a> между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

https://ria.ru/20201021/dsnv-1580748015.html

https://ria.ru/20201020/oruzhie-1580696577.html

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россия

пекин

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, договор снв-3, владимир путин, пекин, сша, безопасность, в мире