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Спецпосланник Трампа заявил о поддержке странами НАТО позиции США по ДСНВ
Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что союзники поддерживают Вашингтон в его подходе к продлению Договора о... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T00:25
2020-10-21T00:25
маршалл биллингсли
договор снв-3
владимир путин
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 21 окт – РИА Новости.</strong> Спецпосланник президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> заявил, что союзники поддерживают <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> в его подходе к продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).Ранее президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В госдепе США, в свою очередь, сообщили, что готовы придать окончательную форму соглашению с РФ по ядерному оружию.В МИД РФ ранее заявили, что Россия, предлагая продлить ДСНВ-3 на один год, готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о "заморозке" числа ядерных боезарядов. В предложении подчеркивается, что если решение о такой взаимной "заморозке" будет достигнуто, то оно не должно сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
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вашингтон (город)
сша
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маршалл биллингсли, договор снв-3, владимир путин, вашингтон (город), сша, в мире

Спецпосланник Трампа заявил о поддержке странами НАТО позиции США по ДСНВ

00:25 21.10.2020
 
© AP Photo / Ronald ZakСпецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли
Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© AP Photo / Ronald Zak
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ВАШИНГТОН, 21 окт – РИА Новости. Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что союзники поддерживают Вашингтон в его подходе к продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

"Продолжаем наши тесные консультации с партнерами по НАТО по вопросу ядерных программ России и Китая. Поделился дополнительной информацией о развернутых обеими странами тысячах ракет средней дальности. Ценим поддержку союзников нашего подхода", - написал он в своем Twitter.

Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В госдепе США, в свою очередь, сообщили, что готовы придать окончательную форму соглашению с РФ по ядерному оружию.
В МИД РФ ранее заявили, что Россия, предлагая продлить ДСНВ-3 на один год, готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о "заморозке" числа ядерных боезарядов. В предложении подчеркивается, что если решение о такой взаимной "заморозке" будет достигнуто, то оно не должно сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
 
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Маршалл БиллингслиДоговор СНВ-3Владимир ПутинВашингтон (город)СШАВ мире
 
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