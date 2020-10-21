https://ria.ru/20201021/drozdova-1580768406.html
Ольга Дроздова опровергла информацию о госпитализации
Российская актриса театра и кино, народная артистка РФ Ольга Дроздова опровергла в разговоре с РИА Новости информацию о госпитализации, сообщив, что находится... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T10:07
2020-10-21T10:07
2020-10-21T10:07
культура
здоровье - общество
ольга дроздова
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Российская актриса театра и кино, народная артистка РФ <a href="http://ria.ru/person_Olga_Drozdova/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Дроздова</a> опровергла в разговоре с РИА Новости информацию о госпитализации, сообщив, что находится дома в хорошем самочувствии.Ранее в СМИ появилась информация, что Дроздова госпитализирована в одну из московских больниц из-за проблем с сердцем.
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, ольга дроздова