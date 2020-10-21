https://ria.ru/20201021/drozdova-1580768406.html

Ольга Дроздова опровергла информацию о госпитализации

Российская актриса театра и кино, народная артистка РФ Ольга Дроздова опровергла в разговоре с РИА Новости информацию о госпитализации, сообщив, что находится... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T10:07

2020-10-21T10:07

2020-10-21T10:07

культура

здоровье - общество

ольга дроздова

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Российская актриса театра и кино, народная артистка РФ <a href="http://ria.ru/person_Olga_Drozdova/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Дроздова</a> опровергла в разговоре с РИА Новости информацию о госпитализации, сообщив, что находится дома в хорошем самочувствии.Ранее в СМИ появилась информация, что Дроздова госпитализирована в одну из московских больниц из-за проблем с сердцем.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, ольга дроздова