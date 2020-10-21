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В ЛНР заявили, что силовики размещают вооружение в Донбассе
Украинские силовики разместили технику и вооружение в жилых районах подконтрольного Киеву города Попасная у линии соприкосновения в Донбассе, заявили... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T10:36
2020-10-21T10:36
обсе
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы украины
в мире
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<strong>ЛУГАНСК, 21 окт – РИА Новости.</strong> Украинские силовики разместили технику и вооружение в жилых районах подконтрольного Киеву города Попасная у линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a>.Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские силовики разместили в районе Попасной комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы препятствовать работе миссии <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> на данном участке.По данным Народной милиции, вооружение и техника размещены военнослужащими 30-ой бригады <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">ВС Украины</a>.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://radiosputnik.ria.ru/20201021/donbass-1580758942.html
донбасс
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обсе, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире

В ЛНР заявили, что силовики размещают вооружение в Донбассе

10:36 21.10.2020
 
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкУкраинские военнослужащие на полигоне во время международных учений Sea Breeze - 2019
Украинские военнослужащие на полигоне во время международных учений Sea Breeze - 2019 - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Игорь Маслов
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ЛУГАНСК, 21 окт – РИА Новости. Украинские силовики разместили технику и вооружение в жилых районах подконтрольного Киеву города Попасная у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские силовики разместили в районе Попасной комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы препятствовать работе миссии ОБСЕ на данном участке.
Шахтер после смены на шахте имени Челюскинцев в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
08:21
Донбасс можно вернуть в состав Украины. В Киеве перечислили условия
"Командование ВСУ продолжает размещать вооружение и военную технику вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории. За прошедшие сутки выявлено размещение одной зенитной установки ЗУ-23 и четырех бронетранспортёров МТ-ЛБ в жилых районах населенного пункта Попасная", - заявил представитель пресс-службы.
По данным Народной милиции, вооружение и техника размещены военнослужащими 30-ой бригады ВС Украины.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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