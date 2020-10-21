https://ria.ru/20201021/donbass-1580773674.html
В ЛНР заявили, что силовики размещают вооружение в Донбассе
Украинские силовики разместили технику и вооружение в жилых районах подконтрольного Киеву города Попасная у линии соприкосновения в Донбассе, заявили... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T10:36
2020-10-21T10:36
2020-10-21T10:36
обсе
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы украины
в мире
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<strong>ЛУГАНСК, 21 окт – РИА Новости.</strong> Украинские силовики разместили технику и вооружение в жилых районах подконтрольного Киеву города Попасная у линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a>.Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские силовики разместили в районе Попасной комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы препятствовать работе миссии <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> на данном участке.По данным Народной милиции, вооружение и техника размещены военнослужащими 30-ой бригады <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">ВС Украины</a>.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://radiosputnik.ria.ru/20201021/donbass-1580758942.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обсе, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире