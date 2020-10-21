https://ria.ru/20201021/donbass-1580753746.html

Кравчук назвал четыре условия для достижения мира на Донбассе

Глава делегации Киева в контрольной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук назвал четыре условия для достижения мира на юго-востоке страны. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T04:43

2020-10-21T04:43

2020-10-21T09:30

донбасс

леонид кравчук

киев

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. </strong>Глава делегации <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> в контрольной группе по Донбассу, первый президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Kravchuk/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Кравчук</a> назвал четыре условия для достижения мира на юго-востоке <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">страны</a>.Он отметил, что нужно принять законы о реинтеграции региона.По его словам, процесс реинтеграции Донбасса комплексный, он должен состоять из четырех компонентов:О подготовке пакета документов по реинтеграции Донбасса заявил накануне президент Украины Владимир Зеленский, выступая с ежегодным посланием к Верховной раде. По его словам, после достижения мира и возвращения территорий под контроль Киева начнется процесс "безопасной реинтеграции" с использованием международного опыта.

https://ria.ru/20201020/donbass-1580592406.html

Николай Васильевич На Донбассе говорят и учат детей на русском, улицы названы именами коммунистов, герои у них - ветераны, победившие Гитлера. Это как собираются реинтегрировать люди, славящие Бандеру? 131

Prostoy Chitatel Пора прекратить заниматься пустым трепом. Никогда, слышите, никогда не будет Донбасс в составе Украины. Как не будет больше Югославии, ГДР, СССР и т.д. Поезд ушел...и не вернется! 54

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донбасс, леонид кравчук, киев, украина, в мире